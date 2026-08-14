Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме, посвященном 81-й годовщине освобождения Кореи от японских захватчиков Фото: Министерство обороны РФ.

Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на приеме, посвященном 81-й годовщине освобождения Кореи от японской оккупации, которая будет отмечаться 15 августа.

В своей речи министр поздравил присутствующих с этим событием, отметив стойкость и решимость корейского народа под руководством Ким Ир Сена в изгнании иностранных захватчиков. Белоусов подчеркнул значимость победы трудового народа Кореи в достижении независимости для завершения Второй мировой войны и отметил, что взаимодействие советских и корейских войск стало основой нынешнего стратегического партнерства.

«Благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарищу Ким Чен Ыну установлены союзнические и братские отношения между нашими странами», – подчеркнул в своей речи российский министр.

Белоусов особо отметил участие корейских военнослужащих в совместных действиях с российскими коллегами по освобождению Курской области от «неонацистских формирований», а также их помощь в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Он также выразил удовлетворение встречей с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и участием в церемонии открытия Мемориала корейским героям. Осенью в Курске планируется открытие памятника, увековечивающего подвиг воинов обеих стран.

«Убежден, что союзнические отношения приумножат наши славные традиции дружбы, взаимовыручки и боевого братства», – подытожил Андрей Белоусов.

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль Фото: Министерство обороны РФ.

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль, в свою очередь, назвал освобождение Кореи переломным моментом для корейского народа и выразил признательность Красной Армии за самоотверженность. Он подчеркнул, что боевое братство и единство народов и армий двух стран в борьбе против общих врагов сегодня являются фундаментом для вывода российско-корейских отношений на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.