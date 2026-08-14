В Киеве вновь на улицы с картонками вышли сторонники экс-министра Федорова Фото: REUTERS.

В субботу 8-го августа ветеран ВСУ по фамилии Козятинский, который был одним из организаторов «картонного майдана», пообещал собрать новую акцию 14 августа со все тем же требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Кроме того, Козятинский тогда же раскритиковал украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского и заявил, что он «не понимает, почему президент игнорирует протесты и их требования».

Мужик сказал – мужик сделал: сегодня под вечер в Киеве опять появились подростки и юноши, женщины и инвалиды, словом, те категории населения, которые могут не бояться, что их заловят ТЦКшные группы «людоловов» и отвезут их в военкоматы для мобилизации. Между тем, сам Федоров обращает на данный момент на поддерживающих его протестующих внимания ничуть не больше, чем Зеленский, и Козятинскому впору обращать свой вопрос не только «просроченному».

Впрочем, это совсем не означает, что Федоров сдался. Наоборот, он всем дает понять, что и его позиция, и акции протеста с требованиями вернуть его на пост министра обороны в середине августа могут радикализироваться.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров Фото: REUTERS.

- Если наша с вами задача — остановить войну, то мы боремся за то, чтобы у меня были полномочия делать это на посту министра обороны. У нас есть точка, где мы будем понимать, удалось это или нет, - заявил экс-министр обороны в интервью своему бывшему советнику, украинскому нацисту и русофобу Сергею Стерненко и даже совершенно откровенно назвал эту решающую дату в том интервью. - Дедлайн по назначению министра обороны 18 августа, когда соберется Рада.

Да, в следующий вторник Верховная рада должна выйти с каникул, на которые она отправилась несмотря на то, что новые министры обороны и иностранных дел Украины так и не были назначены. И, по всей видимости, Михаил Федоров вместе со своими сторонниками сейчас занят кулуарной и подковерной работой с депутатами, на словах выступая в имидже бескорыстного борца за «вильну и незалежну краину».

- У меня нет никакого морального права сейчас заниматься какими-то другими вещами, пойти в бизнес или там что-то открыть. Да, предложения есть, но нет никакого морального права чем-то заниматься другим, потому что пока люди борются за завтрашний день, и звучит моя фамилия, и вообще люди верят в то, что это возможно сделать, и сегодня нет четкого «нет», я считаю, что у нас всегда есть шансы, - рассказал экс-министр обороны и объяснил, почему так важно назначение министра. - Очень важно понимать, что сегодня у нас в стране нет министра обороны, сегодня есть исполняющий обязанности. Юридически это означает, что заместитель становится исполняющим обязанности, но он не является членом правительства, он приходит на заседание Кабмина, но не может голосовать за решение правительства. Поэтому очень важно, чтобы парламент, когда вышел из каникул, он должен принять решение и проголосовать за министра обороны, потому что нужно принимать решения, нужно встречаться с партнерами.

Между теми, борьба за кресло главы ключевого в воюющей стране министерства обещает быть очень упорной. И в ней уже засветились украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП. Как рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарев, эти структуры уже получили образцы слюны с конвертов, в которых депутаты получали незаконные «поощрения».

- Вызывает интерес ситуация вокруг Давида Арахамии и его помощников, ибо НАБУ озаботилась образцами слюны этих молодых людей, которой, судя по всему, они заклеивали конверты с деньгами, которые предназначались депутатам. Это, судя по всему, покушение на пропрезидентское большинство, коды доступа от которого находятся у главы монобольшинства, - уверен Золотарев. - Примерно выглядит так: либо президент сдает очередные позиции «соросятам*», грантовым активистам и стоящим за ними глобалистам, и превращается постепенно в английскую королеву. Либо Зеленского ждет довольно жесткая политическая турбулентность.

При этом, киевский политтехнолог считает, что для Зеленского вопрос стоит даже гораздо шире и жестче и напрямую повлияет на его будущее.

- В таком случае на него повесят все, и в этой ситуации, боюсь, что ни о каких гарантиях безопасности, неприкосновенности, речи может не быть, - заявил Золотарев. - Противоречия с глобалистами у Зеленского стали неразрешимы, власть тут поделить невозможно. Поэтому перспективы у Зеленского так себе, мягко говоря.

Но на после 18-го, если Зеленскому удастся провести свою решение через Раду, Федоров и союзные ему украинские «соросята*» что-то должны были приготовить.

Получается, что для Зеленского хорошего выхода из нынешней ситуации нет. Полный цугцванг и выбор у него между плохим и очень плохим, причем, непонятно, где какой. И что самое интересное, он сам создал для себя эту ситуацию. Заведя себя в безвыходный тупик. Как, впрочем, и всю Украину.

* - Фонд Сороса признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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