«У меня был такой релиз»: SHAMAN получил иск от неизвестного композитора — тот требует 100 тысяч рублей за плагиат

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU уже не раз писал о профессиональных сутяжниках, что ищут удачи в судах разных инстанций в надежде заработать на процессах. Так, Первый канал регулярно получает иски от различных граждан — в диапазоне от оскорбленного Юрия Лозы до Андрея Минкова. Кто это? Сын известного композитора Марка Минкова, написавшего кучу крутых советских хитов («А знаешь, все еще будет»). Теперь наследник ходит по судам и оформляет претензии к федеральным каналам, где прозвучали песни, написанные его отцом. Иногда успешно.

А вот еще один подобный случай произошел на днях, когда на сайте Арбитражного суда Москвы было обнаружено сразу два иска, поданных в один день. 12 августа Александр Николаевич Незванов оформил претензии к театру «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и Ярославу Дронову, известному в народе как SHAMAN. Нет, заявитель не хочет получить компенсацию за использование своих композиций. Все проще: Незванов нежданно-негаданно разглядел плагиат в одном из треков Ярослава. И теперь намерен взыскать за это 100 тысяч рублей.

Как выяснилось, Александр — тоже молодой музыкант. Но чуть менее популярный, чем SHAMAN: в месяц на «Яндекс Музыке» он имеет 636 слушателей. И проблема возникла из-за композиции «Россия Мама», вышедшей в 2023 году. Оказывается, что трек с аналогичным названием есть и у Дронова — песня вышла в конце мая 2026 года. Ну, мало ли песен с одинаковыми названиями? Достаточно погуглить, сколько композиций под названием «Мама» выпущено в России. Или сколько песен Hold On — за рубежом.

В треке «Россия — Мама», который SHAMAN обнародовал 28 мая 2026 года, говорится о борьбе нашей страны с темными силами — в том числе идеологическими. Клип соответствует тексту: в нем Ярослав в образе детектива приходит в кабинет, садится за стол, на котором стоит большая икона, и начинает по одной выкладывать фотографии различных медийных личностей, ранее признанных иноагентами.

— Клип и песня — это вызов огня на себя, — говорил певец. — Они говорят, что русские не правы и наши действия иррациональны. Любое зло, которое приходит к нам извне, мы победим, как это делали наши предки, наши деды, наши отцы и как это делаем мы.

У Ярослава действительно получилось вызвать огонь на себя (на обложке клипа на лбу артиста горит красная точка). Теперь Незванов ждет заседания суда, которое еще не назначено.

— Я вспомнил, что у меня в 2023 году был такой (с почти идентичным названием: у Дронова есть знак препинания между словами "Россия" и "мама" — Авт.) релиз, — признался истец. — Я давал свои площадки, документы все поднял. И понял, что есть плагиат.

Кроме того, ждет в суде Александр и Надежду Кадышеву — он еще в конце прошлого года собирался отсудить у популярной артистки, переживающей второй всплеск популярности, пять миллионов рублей за нарушение авторских прав, но иск составил некорректно. И вот теперь подал заявление снова. Прицепом к SHAMAN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Лоза потребовал от Первого канала 5 миллионов рублей за хит «Плот» в шоу «Голос». Его оскорбило насмехательство Шнурова, Сюткина и Басты

За песню «А знаешь, все еще будет» в шоу «Голос» автор отсудил более 1,5 млн рублей. А требовал — почти 5 млн