Дарина Йотова (DARA). Фото: Stefan Jerrevang / Keystone Press Agency / Global Look Press

После выхода России из конкурса «Евровидение» оргкомитет испытывает все большие и большие проблемы на пути к трезвению и перезагрузке. Очевидно, что шоу давно уже не отвечает заданному регламенту (не берем тех, кто ведет боевые действия), заявленным принципам (вне политики) и теряет все больше важных игроков. После России, которая вынуждена была выйти из Европейского вещательного комитета из-за ряда политически ангажированных решений оргкомитета конкурса (не смогли обеспечить законное участие Юлии Самойловой в шоу), проект покинула и Испания — впервые в истории представитель «большой пятерки» бойкотировал «Евровидение».

А ведь это уже не только экономический удар (Россия вносила в казну конкурса порядка 500 тысяч евро, а еще обеспечивала десятками миллионов русскоговорящих телезрителей со всей планеты), но и громкий репутационный. И произошло это не просто так, а после обширного саботажа со стороны многих стран по вине Израиля, проводящего этнические чистки (геноцид подтвержден ООН) в Секторе Газа. В 2026 году не только Испания, но и Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения бойкотировали шоу. В этом году «Евровидение» имел самое минимальное представительство — 35 участников.

Более того, приехавшие латентно выступили против Израиля, не дав певцу Ноаму Беттану выиграть конкурс — просто выставили ему минимальные баллы. Таким образом победила славянская вокалистка Дарина Николаевна Йотова (DARA) из Болгарии, помогал которой теневым образом в том числе и Филипп Киркоров.

И в оргкомитете поняли, что надо что-то делать. Во-первых, в шоу спешно приняли Канаду, которая, как известно, находится на континенте Северная Америка, а не Европа. Во-вторых, теперь «Евровидение» намерено перепаять регламент так, чтобы страны, находящиеся в зоне конфликтов (Украина, Израиль и др.), не смогли принять шоу. В принципе с Украиной так и было, когда ей ради повестки позволили фиктивно (накидав недостающих баллов от профессионального жюри) организовать фейковую перемогу в 2022 году, а на следующий год провели конкурс 2023 года в Ливерпуле.

Теперь правила гласят: страна-победительница «автоматически лишается права проводить конкурс, если вооруженный конфликт, сложная геополитическая ситуация или любая другая ситуация существенно затрагивает безопасность, защищенность или стабильность его государства или непосредственного региона». С одной стороны, это выглядит как голос здравого смысла. С другой, такая формулировка только развязывает руки EBU (а точнее, сверхдержаве, которая имеет на него реальное определяющее влияние) для последующих дисквалификаций. Потому что под формулу «любая другая ситуация, что затрагивает стабильность» можно подвести что угодно: и погромы во Франции, и профсоюзные марши в Бельгии, и межэтнические разборки в Великобритании, и разборки польских фермеров с украинскими.

Например, в следующем году конкурс должен пройти в Болгарии (в солнечном Бургасе) — после первой победы республики в истории конкурса. Но EBU, согласно новым правилам, может сослаться на то, что в стране не очень спокойно — ведь 8 августа болгарский премьер Румен Радев оповестил всех, что беспилотник со стороны Румынии пересек воздушное пространство страны и взорвался примерно в ста метрах от границы — около села Кардам. Это не угроза безопасности?

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