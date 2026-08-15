Молодое пополнение операторов дронов ВС РФ показывает отличную подготовку с первых вылетов

Подразделения беспилотных систем Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки «Днепр», активно действуют на Ореховском направлении в Запорожской области, и наносит серьезный урон противнику. Работа воинов «крылатой пехоты» способствует успешному продвижению штурмовых групп десантников.

«Разведчики-операторы беспилотников круглосуточно ведут наблюдение, выявляя передвижение пехоты, техники и наземных роботизированных платформ. Особое внимание уделяется противодействию вражеским дронам, в частности, тяжелым октокоптерам. Они уничтожаются с помощью FPV-дронов-перехватчиков, предотвращая сбросы боеприпасов», - комментируют кадры в Минобороны России.

Ключевым преимуществом российских десантников является массовое применение FPV-дронов с оптоволоконным управлением. Этот метод связи, не излучающий радиосигналов, делает наши беспилотники невосприимчивыми к средствам РЭБ противника, обеспечивая точное поражение целей даже в условиях помех.

Работа войск БпС ВДВ тесно скоординирована с артиллерией. Обнаруженные цели передаются на командный пункт для нанесения артиллерийских ударов, включая применение корректируемых снарядов «Краснополь» с лазерной подсветкой с дрона для точного наведения.

За минувшие сутки также отличились расчеты ударных FPV-дронов добровольческого отряда «БАРС-11». Воины успешно поражают логистику, военную технику и живую силу противника в районе Орехова.

Несмотря на применение противником средств РЭБ, российские FPV-дроны эффективно наносят точные удары. Это позволяет срывать попытки ротации противника и уничтожать все назначенные объекты вместе с личным составом.

«Круглосуточная воздушная разведка обеспечивает полное отслеживание передвижений сил ВСУ. Добровольцы отряда «БАРС-11» также занимаются обнаружением и уничтожением вражеских БПЛА в воздухе, следующих для атаки гражданской и военной инфраструктуры», - отмечают в военном ведомстве.

Командир расчета БПЛА с позывным «Луч» дал возможность «достать счастливый билет» молодому пополнению. Прибывший в подразделение молодой оператор в первом своем полете подбил машину вражеского расчета.

«Очень важна высота. Идет борьба за высоты. Нужен свободный радиогоризонт, чтобы мы могли далеко и беспрепятственно лететь», - подчеркивает «Луч».