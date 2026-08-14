Виктор Бут: Согласен с президентом - надо жестко отвечать на все попытки пиратского захвата наших торговых судов

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 14 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел очередной выпуск «Русского дозора Бута и Гамова». Вот, пожалуй, самый примечательный фрагмент этой программы…

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Всем слушателям - горячий привет из нашего героического Крыма.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Виктор, а где вы конкретно сейчас находитесь - в Севастополе?

В.Б.:

- Да, Александр. мы с коллегами и друзьями были и в Севастополе, и в Симферополе, все посмотрели, пообщались с людьми.

Кстати, в Севастополе оказались как раз во время атаки беспилотников ВСУ. И стали свидетелями того, как наш русский народ реагирует на это все. И хотелось бы немножко рассказать об этом. Несмотря на все сложности…

А.Г.:

- Конечно-конечно. Расскажите, пожалуйста, с кем вы встречались, что говорят люди, какое у них настроение, какое у них состояние духа.

В.Б.

- Знаете, Александр, Севастополь – это такой символ, наверное, непобедимости русского характера. Несмотря ни на что…

В городе проблемы со светом. Тем не менее, когда включилась сирена воздушной тревоги, народ вел себя совершенно спокойно… Хотя почти рядом наши воины стреляли по дронам, было слышно жужжание этих дронов, их сбивали.

Ситуация, конечно, напряженная, но люди не сдаются, все ведут себя организовано, все работает. Знаете, меня это воодушевляет. Нет никакой паники. Понятно, что есть сложности, например, с топливом, с отключением веерным (электроэнергии).

Встречались мы с предпринимателями. Конечно, для них ситуация еще более сложная, усложнилась логистика, выросли цены.

Сейчас главная задача для них – сохранить персонал, пережить эту ситуацию.

Но все настроены очень позитивно, считают, что после Победы быстро все наверстают и восстановят. Поэтому сейчас с таким упорством эти трудности и лишения крымчане переносят.

А.Г.:

- Более того, даже проходила информация о том, что когда одна предательница, террористка совершила подрыв, ее нейтрализовали… Ну, в каком смысле нейтрализовали? Ее поймали и отдали правоохранительным органам. Можете об этом что-то сказать?

В.Б.:

- Дело в том, что террористический украинский режим постоянно ведет работу с местным населением.

И, к сожалению, им удается найти вот таких предателей, изменников, из которых они делают биороботов. (Часто эти биороботы сами не подозревают, что их собственная жизнь будет под угрозой)… И их заставляют выполнять вот такие задания. То есть - подойти, что-то кому-то засунуть, какую-то коробку куда-то принести и передать.

И здесь наша задача – доносить до всех наших граждан, что нужно быть очень внимательными, очень аккуратно подходить ко всем таким предложениям легких заработков. И при любых подозрениях все-таки лучше сообщать в полицию, в местные органы ФСБ, для того чтобы предотвратить трагедию.

А.Г.:

- Виктор, я знаю, что вы обычно сами очень внимательно следите за новостями… Вы в курсе, что Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин совершил такой очень быстрый и в то же время мужественный бросок, скажем так… Визит, командировку на Дальний Восток, он и на Курилах побывал, и ряд заявлений прозвучало.

Особенно о том, что если зарубежные корабли (допустим, английские или французские) будут каким-то образом нападать на наши торговые суда, захватывать их, то мы им зеркально ответим.

Как это заявление восприняли там, в Крыму, в вашем окружении?

В отличие от того, что в Крыму нашем нет паники, зато в Британии паника из-за предупреждения Путина. И ей не хватит огневой мощи, чтобы помешать России захватить суда (естественно, во время зеркального ответа).

И еще адмирал лорд Уэст (это экс-глава ВМС) заявил буквально следующее: «Британский флот постоянно сокращается и теперь не может обеспечить бесперебойное судоходство». Вот такие заявления, вы, может быть, их видели. Как бы вы прокомментировали их оттуда, из Крыма, с Черного моря?

В.Б.:

- Конечно, такое заявление нашего президента и проведение учений на Дальнем Востоке было встречено с таким воодушевлением… Во-первых, со вздохом облегчения: наконец-то. Я думаю, это заявление нужно было сделать раньше и жестко отвечать на все попытки пиратского захвата торговых судов, особенно под нашим флагом.

Я считаю, за захват судов с нашим флагом… А ведь фактически это захват нашей территории, любое судно с флагом Российской Федерации является небольшим таким кусочком суверенной территории нашей страны.

Особенно когда французы захватили наш танкер, который шел под российским флагом, мы должны, в общем-то, зеркально так же сделать, забрать.

Потому что, раз так наши противники решили, что международное морское право для них больше не действует, они решили, что могут для себя устанавливать другие правила мореходства… Ну, давайте, действительно, зеркально отвечать.

Более того, если они реализовали тот груз, который был на танкере, тогда мы должны захватить, я думаю, два или три их судна и так же реализовать в нашу пользу эти танкеры. А деньги передать всем тем, кто нуждается в возмещении ущерба, который наносят ВСУ. Потому что они же открыто заявляют, что эти деньги будут передавать ВСУ.

А.Г.;

- Причем мы можем эти зеркальные ответы произвести не только в том месте, где они напали на наши торговые суда, а в любой морской точке, я так понимаю.

В.Б.:

- Да. Особенно это было бы чувствительно даже в Тихом океане, в Северной Атлантике. Тем более, у нас есть достаточный флот подводных лодок, которые вполне могут перехватить любое судно и эскортировать его, куда требуется…

* * *

ДОСЛОВНО

Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с командованием Тихоокеанского флота (ТОФ) в Южно-Сахалинске.

По его словам, власти некоторых стран в нарушение международного права пытаются ограничить движение российских судов, а «недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества». Он назвал это пиратством и разбоем.

«Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте», - сказал Владимир Путин.

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