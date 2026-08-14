«Прислала голым в мешке из-под мусора»: Мама Яниса Тиммы раскрыла правду о его жизни с Седоковой

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. Фото: соцсети.

Муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой почти два года назад. Спортсмена обнаружили мертвым в подъезде дома в центре Москвы в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Трагедия случилась вскоре после развода пары. В день рождения Седоковой баскетболист не смог дозвониться до нее и решил уйти из жизни.

Близкие Яниса до сих пор не смирились с его смертью. Родственники спортсмена из Латвии судятся с Седоковой, обвиняя ее в том, что она присвоила имущество мужа. Мама баскетболиста Аусма обвиняет артистку и в том, что она отдалила Яниса от родных. О смерти 32-летнего сына мать Тиммы узнала из новостей по радио. Она до сих пор не может вспоминать об этом без слез.

«Я простила бы ей то, что она оставила Яниса без копейки, без всего имущества. Он заработал бы еще! Я простила бы ей даже то, что она разрушила нашу семью и рассорила нас с сыном. Мы все равно успели помириться, материнская любовь преодолевает все. Но я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке. Она мне все-таки перезвонила после смерти Яниса, обещала: «Я его одену, обую, гроб куплю, не переживайте». А в итоге прислали голого, в мешке из-под мусора. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына», - рассказала Аусма в интервью News.ru.

Последний раз женщина виделась с сыном в 2024 году. Он приехал в Латвию навестить близких и провел в родительском доме неделю. По словам матери, тогда он заявил о решении развестись с Седоковой.

«Он сказал: «Мама, я все решил. Я знаю, что делать дальше». Тренировался, был в нормальном тонусе. По вечерам бегал. Говорил: «Мама, я не могу терять спортивную форму, я должен быть готов, я буду играть». Он уже принял решение о разводе с Седоковой. Он ехал в Москву подписывать бумаги, готовый начать абсолютно новую жизнь…» - утверждает мама спортсмена.

Недавно Анна обвинила мужа в абьюзе – она опубликовала фото Яниса с ножом на груди и рассказала, что он избивал ее. Мать Тиммы не верит в это и называет слова певицы ложью.

«Я никогда в жизни не поверю, что Янис поднял руку на женщину. За всю жизнь он участвовал в драке ровно один раз — в детском саду, когда ему было три года», - вспоминает женщина.

Близкие покойного готовы идти до конца и судиться столько, сколько это будет необходимо. У Яниса остался маленький сын Кристиан, родившийся в первом браке. Аусма считает, что Седокова должна вернуть ему все заработанные Тиммой деньги.

«Сейчас она, видимо, в шоке. Вероятно, думала — пройдет месяц-второй, все поплачут да и забудут Яниса, а все имущество и деньги, которые он заработал честным трудом, останутся у нее. Но так не вышло. Общество встало стеной за Яниса, люди поднялись», - говорит Аусма.

Все свое имущество в Латвии Янис оставил первой жене Сане и сыну Кристиану. Фото: соцсети.

Ранее Анна Седокова назвала родных Яниса жадными бездельниками, которым были нужны только его деньги. Певица заверила подписчиков, что не брала у Яниса никаких денег. Мол, всю недвижимость она покупала на собственные средства, плюс брала ипотеку.

Седокова прошлась и по бывшей жене Яниса Сане, родившей спортсмену сына Кристиана. Женщина снова вышла замуж и, по словам артистки, ни Сана, ни ее новый муж не хотят работать, поэтому пытаются разжиться за ее счет. Седокова напомнила, что Янис оставил первой жене и сыну все свое имущество в Латвии: большую квартиру в Риге и машину. Анна посоветовала близким Тиммы найти работу и перестать пытаться нажиться на ней.

«Я бы очень хотела, чтобы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу, принося пользу другим. У меня старший ребенок (дочь Алина Белькевич, живущая в США – Ред.) в 21 год работает на двух работах и учится. Я с 14 лет работаю. Да, работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то и тянуть с него деньги», - написала артистка в соцсетях.