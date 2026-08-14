«Вот это форма»: В Сети обсуждают свежие снимки Алины Кабаевой

Алина Кабаева пришла на тренировку юных гимнасток. Фото: сайт академии "Небесная грация".

Алина Кабаева руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация». Олимпийская чемпионка часто приезжает на занятия юных воспитанниц и наблюдает за их тренировками. На сайте Академии появились свежие кадры с Кабаевой, которые активно обсуждают пользователи Сети.

Алина пришла на встречу с девочками в свободной белой рубашке, обтягивающих черных брюках и в кроссовках. Поклонники заметили, что Кабаева за последнее время сильно постройнела. И хотя свободная блузка скрыла ее талию, длинные худые ноги, тонкие руки и изящные запястья показывают, что олимпийская чемпионка в отличной форме.

«Вот это форма! Сразу видно, что спорт из жизни никуда не ушел», «Алина выглядит просто роскошно, очень ей идет такой образ», «Какая стройная и свежая! Совсем не выглядит уставшей», «Очень красиво выглядит, особенно понравились волосы и естественный макияж», «Фигура как у настоящей гимнастки - подтянутая и аккуратная», «Невероятно хорошо выглядит, видно, что следит за собой», - пишут поклонники в комментариях.

Поклонники восхитились отличной формой олимпийской чемпионки. Фото: сайт академии "Небесная грация".

Алина Кабаева выиграла золото Олимпиады в Афинах в 2004 году. Спортсменка создала с нуля Академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи, где под присмотром опытных тренеров девочки делают первые шаги в большом спорте.

Алина регулярно навещает воспитанниц Академии и наблюдает за их прогрессом в тренировках. Спортсменка стала наставницей для юных гимнасток и учит их азам мастерства. Кабаева не только дает ценные советы, но и сама показывает гимнастические элементы и подсказывает, как их нужно выполнять.

Недавно гимнастка продемонстрировала невероятную растяжку во время занятий. Сначала олимпийская чемпионка провела разминку на кардиотренажере. Затем Кабаева сделала несколько упражнений на брусьях, а потом легко села на шпагат. В ходе разминки Алина показала юным спортсменкам несколько балетных па и проверила, как девочки выполняют упражнения.

Алина – требовательный тренер: она уделяет внимание каждой воспитаннице и не только хвалит, но и часто критикует начинающих спортсменок. Ее объективные высказывания помогают девочкам понять, что именно им нужно улучшить в технике, чтобы еще на шаг приблизиться к победе.

В академии юные спортсменки не только тренируются, но и получают новые знания. Их график выстроен так, чтобы спорт гармонично сочетался с общим образованием. После тренировок они отправляются в классы, где занимаются с учителями.

«Изначально, когда академия строилась, мы закладывали учебные классы. Это была моя мечта, чтобы дети приходили с трех лет и могли не только тренироваться бесплатно, но и учиться», - рассказывала ранее Кабаева.