«У меня нет мамы»: Дочь Киркорова сделала горькое заявление

Филипп Киркоров с детьми - 14-летней Аллой-Викторией и 13-летним Мартином. Фото: Руслан РОЩУПКИН/Личный архив Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году. Для певицы это был уже четвертый брак, а для артиста - первый. Филиппу тогда было 26 лет, Алле – 44 года. Они прожили вместе 11 лет. Когда Пугачева решила развестись, Киркоров долго не мог прийти в себя.

Судя по всему, певец так и не оправился после разрыва с супругой. Он так и не женился снова. Тем не менее, в 2011 году у артиста родилась дочь Алла-Виктория, а в 2012-м на свет появился сын Мартин. Детей музыканта выносили и родили суррогатные матери.

Филипп никогда не скрывал это от публики. А вот для детей его откровения, похоже, стали шоком. Наследники звезды сильно переживают из-за того, что лишены самого дорогого в жизни – материнской любви.

Общаясь с подписчиками, 14-летняя Алла-Виктория сделала полное боли заявление. Девочка рассказала о тайне своего рождения.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», – рассказала дочь певца во время общения с подписчиками в эфире своего блога.

От этого откровения у многих на глаза навернулись слезы. Печальное признание дочери певца показало: девочка прекрасно осознает, что их с братом детство проходит не совсем полноценно, потому что они лишены возможности общаться с мамой, чувствовать ее заботу и поддержку.

Ранее Филипп Киркоров признавался, что, возможно, зря был так откровенен и раскрыл секрет рождения своих детей.

«Наша страна к таким откровениям не готова. Я на свою голову столько нареканий получил. Но я сделал это с одним желанием – показать, что можно обрести счастье и таким путем, что выход есть», – рассказывал несколько лет назад Киркоров в эфире передачи «Секрет на миллион».

К слову, детей бывшей жены Филиппа Аллы Пугачевой тоже родили суррогатные матери. При этом Алла-Виктория уверена, что ее детство гораздо счастливее, чем жизнь наследников певицы Лизы и Гарри.

«В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство - это стоять возле пианино по несколько часов в день», - заявила как-то дочь Киркорова в соцсетях.