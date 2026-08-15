"Королева морей стала королевой лужи": экс-майор армии США честно рассказал о состоянии флота Запада

Экс-офицер армии США Крапивник заявил о "худо-бедном" состоянии флота Америки Фото: REUTERS.

В пятницу, 14 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел очередной выпуск «Русского дозора Бута и Гамова». Виктор Бут в это время находился в Крыму и рассказал о ситуации, которая складывается в Севастополе - в эти дни город обстреливается вражескими дронами. В ходе нашей программы к разговору подключился и Станислав Крапивник.

СПРАВКА «КП»

Станислав Крапивник проходил службу офицером-танкистом и пехотинцем в армии США. Был военным советником в Грузии, служил на военных базах в Германии, Македонии и Боснии. Прошел школу ВДВ. Дослужившись до майора, Крапивник отказался от этого звания и ушел из армии США в 2004-м. «Во всех планах вероятным противником была Россия,- объясняет Станислав, - а я не хотел готовиться к войне со своим народом». Позже Крапивник работал в крупных нефтегазовых компаниях, с 2010 года представлял их интересы в России.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда, заявил на днях президент Владимир Путин в ходе встречи с командованием Тихоокеанского флота (ТОФ) в Южно-Сахалинске. Станислав, как вы, как человек военный, к тому же - хорошо знающий вооруженные силы Запада изнутри, могли бы прокомментировать заявление нашего президента по поводу зеркальных ответов?

Станислав Крапивник, военно-политический эксперт:

- Я очень надеюсь, что действия будут (последуют), потому что это все, что Запад понимает. Запад понимает только силу.

Давайте не забудем, что еще 140 лет назад пиратство было стандартной практикой всех западных стран.

Екатерина Великая создала Лигу вооруженного нейтралитета, когда вела торговлю с Америкой, когда американцы отбивались от Англии. Потому что англичане хватали любые суда, которые шли в ту сторону.

А сейчас американский флот пытается ту же самую миссию, которая у них была во время холодной войны.

Хотя, если вести речь об американском флоте… У них по закону должно быть 11 авианосцев, из которых 8 - в порту сломаны, и их не могут отремонтировать до конца – запчастей нет, денег нет. Деньги исчезают как-то по карманам, долго они доходят до портов, именно до службы. Так что американский флот сейчас в очень худо-бедном состоянии, и «бегать» по всему миру они не смогут.

А англичане вообще… Королева морей теперь - королева лужи. Как мы видели в иранской войне, англичане выпустили из порта один эсминец, он не дошел до Франции, когда сломался, - и обратно в порт. И весь их флот там стоит. У них сейчас паника. Потому что, если Россия начнет по-настоящему так действовать… (речь о зеркальном ответе. - А.Г.), они ничего с этим сделать не смогут.

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель:

- Станислав, еще интересная новость, я хотел бы, чтобы вы ее тоже прокомментировали.

Посол США в Японии Джордж Гласс решил подключиться к тому демаршу, который японцы устроили, когда наш президент посетил Курильские острова, именно остров Кунашир.

Японцы сказали, что «это недопустимо». Во-первых, мне странно, как это так, американцы опять заболели отсутствием исторической памяти. Ведь именно США и СССР подписали вместе соответствующий документ и приняли капитуляцию милитаристской Японии в августе 1945 года, по результатам которой мы вернули контроль над этими островами.

В свое время наши военные моряки еще в XIX веке установили там свой контроль, и местное население не хотело быть под японским правлением. А американский посол заявил, что США признают суверенитет Японии над нашими Курильскими островами. Это что значит? Что Соединенные Штаты, таким образом, полностью дезавуировали акт о капитуляции Японии? Станислав, что вы думаете по этому поводу?

С. Крапивник:

- Ну, у американцев есть такая традиция – разрывать все договоры. Можно спросить разных американских индейцев. Там больше 200 договоров, которые они все грубо нарушили и разорвали. Тут никакого сюрприза нет.

С 1948-го года японцев начали натравливать на Советский Союз. Ну, Советский Союз, Россия, какая разница? В Америке при холодной войне это были советские русские, так они говорили. Так что тут ничего нового.

Американцы, конечно, где могут, поддерживают, подталкивают на конфликты. А у японцев – да, реванш какой-то такой. Они не приняли тот документ, который они сами подписали. И каждый премьер-министр Японии начинает свою позицию, что мы вернем эти острова. Острова, которые они получили при войне 1905 года, которые они потом потеряли обратно. А обратно кому? Нам. Это наши острова были. А местное население, которое там жило, они их вырезали, геноцид провели, просто уничтожение, считали, что это не люди.

Япония ничем не уступала фашистской Германии в нацизме.

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