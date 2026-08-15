Пять россиянок и королева красоты: в Маниле накрыли сеть торговли людьми

Пятеро россиянок оказались жертвами преступной схемы торговли людьми на Филиппинах. Фото: Fresh Stocks/Shutterstock/Fotodom

Пятеро россиянок оказались жертвами преступной схемы торговли людьми на Филиппинах. Девушки-туристки, чьи имена не раскрываются, были освобождены в результате рейда Национального бюро расследований Филиппин (NBI), вместе с ними в заложниках оказалась бывшая филиппинская королева красоты. Полиция подозревает, что женщин могли использовать в схеме торговли людьми. Пока задержан лишь один 42-летний мужчина, которого подозревают в причастности к преступлению.

Операция прошла в Макати, одном из районов столичной Манилы. По данным NBI, оперативники получили информацию о мужчине, который якобы предлагал клиентам женщин за деньги. За подозреваемым было установлено скрытое наблюдение.

Дальше началась детективная часть операции. Камеры наблюдения зафиксировали, как трое россиянок вошли в гостиничную резиденцию. Вслед за ними туда направился агент под прикрытием. Он передал подозреваемому меченые купюры, а затем сотрудники бюро ворвались внутрь и задержали «сутенера».

Россиянок, по данным NBI, представляли клиентам как моделей, хотя на Филиппины, предположительно, они приехали как туристки. В Маниле их предлагали клиентам в качестве сопровождения: на несколько часов, на ночь или с выездом за пределы города.

Среди спасенных также оказалась женщина, которую местные власти называют бывшей королевой красоты. По словам директора NBI Мелвина Матибага, она хорошо известна в филиппинской индустрии красоты. Ее имя власти пока тоже не раскрывают.

После операции всех шестерых передали соцработникам в Макати. Сообщается, что полиция связалась с посольством РФ в Маниле по поводу освобожденных гражданок РФ.

Задержанному мужчине грозит обвинение в торговле людьми. Но пока это лишь версия следствия. Теперь NBI предстоит выяснить главное: кто именно стоял за этой схемой, как давно она работала и были ли в ней задействованы другие люди. Пока известно лишь, что операция сорвала предполагаемую сделку, а женщины оказались под защитой местных служб.

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