"Требовала квартиру в Москве и Porsche Cayenne": беременная фотомодель получила девять лет тюрьмы за шантаж женатого любовника

За решетку девушку отправят в 2039 году Фото: СОЦСЕТИ.

Никулинский районный суд Москвы приговорил 26-летнюю фотомодель из Норильска к девяти годам колонии за вымогательство трехкомнатной квартиры в столице и автомобиля Porsche Cayenne у заместителя генерального директора по развитию и продвижению проекта сети китайских ресторанов.

- Суд установил, что Р. совершила вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и совершения других действий имущественного характера под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, - значится в решении суда.

О карьере модели девушка мечтала с юных лет. Девочке еще в Норильске говорили, что она красивая и ей нужно украшать обложки журналов. Осуществить свою мечту она решила, поехав в Москву. Модельные агентства быстро стали сотрудничать с ней, предлагая рекламировать косметику и одежду. Но это были не большие контракты, денег едва хватало на проживание в Москве.

В конце 2022 года она пошла работать в ресторан. Вечерами девушка сидела на сайтах знакомств и однажды ей написал уроженец Китая, работающий в сети китайских ресторанов в Москве. Они стали переписываться. Мужчина сам узнал, что она работает в паназиатском ресторане, и приехал к ней на работу с букетом роз, предложив после работы поужинать. Имея связи в ресторанном бизнесе, он стал договаривался с руководством, чтобы ее отпускали пораньше. Отношения стали развиваться, мужчина задаривал ее подарками как сам лично, так и через курьеров. Влюбленный китаец снял квартиру для их встреч. О своей семье и детях мужчина не стал говорить в начале отношений, модель думала, что он холост. Позже все же выяснилось, что у него есть семья. Однако мужчина сказал, что формально поддерживает общение с женой только из-за детей и якобы планирует развестись.

Отношения продолжались, пока девушка в начале 2024 года не устроилась работать в китайскую компанию, где с ней познакомился молодой человек. Он приехал из Китая для учебы в МГУ, учился на втором курсе, помимо учебы он и его друзья занимались товарным делом и сотрудничали с их компанией. На корпоративе парень признался в любви модели и предложил встречаться. Тогда же она решила разорвать старые отношения с женатым любовником, но боялась это делать из-за его связей. Поэтому просто перестала отвечать на звонки любовника.

Парень закончил учебу и летом решил навестить своих родителей в Китае, куда пригласил вместе с ним полететь и девушку. Студент сказал, что хочет познакомить ее с ними и представить как невесту, на что она согласилась и они улетели в Китай. Девушка понравилась родителям. Однако по прилете в Москву бывший ухажер стал искать встречи с девушкой, говорил, что очень любит ее и хочет, чтобы она вышла за него замуж. Он даже знал, что у нее появился молодой человек-китаец. Мужчина не переставал ей звонить и приезжать, убеждал, что ей нужно уйти от молодого человека, которому нечего ей дать, что он ничего не зарабатывает, он студент. После игнорирования любовник нашел связи, чтобы девушку уволили. Об этом при увольнении она узнала от коллеги-китаянки.

- Он попросил ее уволить, чтобы ее не брали на работу в китайские компании, и тогда она будет нуждаться в его помощи, поскольку молодой человек не сможет ее прокормить, - значится в документе суда.

Внезапно модель узнала о том, что ее жених отчислился из университета и собирается улететь домой. Она попросила объяснить свое решение и узнала, что бывший любовник рассказал ему о предстоящей свадьбе с ней. Девушка сказала, что это неправда и она готова уехать с ним в Китай, только нужно подождать, так как ей нужно было сделать визу. Но парень отказался и улетел из России. А девушка спустя неделю сделала тест и узнала, что беременна. Она точно знала, что от парня-студента. Мама посоветовала ей не делать аборт.

Она позвонила бывшему ухажеру и попросила вернуть парня обратно, так как знала его причастность к отъезду. Мужчина предложил ей сделать аборт и начать все сначала. А девушка решила, что расскажет об их отношениях его супруге. Она стала искать ее место работы. И когда нашла, то сообщила экс-любовнику, что поедет к жене и расскажет об их отношениях. Разговор состоялся с родней мужчины, которые узнали обо всем.

- Родственники сказали, раз он действительно виноват, то нужно помогать. И он даст ей сумму в счет компенсации. Она стала говорить, что то, что он натворил, стоит больше, беременной она не сможет долго работать, как она будет воспитывать ребенка, - значится в документе суда.

Мужчина стал платить по 20–30 тысяч рублей ежемесячно, однако девушка понимала, что возможности бывшего ухажера больше, и она стала требовать трехкомнатную квартиру в Москве и машину Porsche Cayenne. Позже мужчина предложил ей свою машину Porsche Cayenne, якобы может ее продать и купить ей квартиру, на что она согласилась. Они встретились 14 ноября 2024 года в ресторане, чтобы написать расписку о получении денежных средств за автомобиль. Там же ее задержали правоохранительные органы.

После около года шли судебные заседания. Модель свою вину в шантаже не признала и говорила, что она просила только компенсацию за причиненный ей вред и ущерб, чтобы мужчина больше не преследовал и не разрушал ее жизнь, ведь из-за него она осталась с ребенком на руках.

В декабре 2025 года Никулинский районный суд признал модель виновной по статье 163 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако отбывать это наказание бывшая фотомодель будет позже - после достижения ее ребенком 14 лет. То есть за решетку девушку отправят в 2039 году. Вместе с адвокатами девушка подавала апелляцию, но суд оставил приговор Никулинского суда без изменений.

Сейчас вместе с ребенком она не имеет права менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Если же она откажется от ребенка или будет уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка, то ей могут отменить отсрочку и отправить в тюрьму.