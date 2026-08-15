Музыка Чайковского спасла тысячи белух из ледяного ада: как ученые узнали, что киты любят классические мелодии, а не рок

Стадо белух в погоне за рыбой попали в ледяной плен. Им на помощь отправили ледокол "Москва". Фото: Сальников Ю./Фотохроника ТАСС.

Киты - выдающиеся меломаны и музыканты. Они поют под водой самые настоящие песни. Эти композиции состоят из «нот» (коротких звуков - свистов и щелчков), которые образуют музыкальные фразы. Фразы повторяются и образуют тему - мелодию. В одной песне (она длится от 10 до 30 минут) бывает до нескольких разных мелодий, они сменяют друг друга, и киты могут повторять свой шлягер без остановки в течение нескольких суток. С помощью таких хитов они привлекают самок, поддерживают связь с членами стада во время дальних миграций, решают задачи навигации. Звуки под водой хорошо слышно, например, синие киты издают сигналы мощностью до 180 децибел. Этот звук мощнее реактивного самолета и разносится на тысячи километров.

БЕЛУХИ И ЛЕДОКОЛ

А каковы музыкальные вкусы китов? Что они предпочитают из человеческого репертуара? Об этом ученые смогли узнать благодаря драматичной истории спасения огромного стада китов-белух, которые застряли в ледовой ловушке Чукотского моря зимой 1984-85 годов.

Стадо белух в погоне за рыбой попали в ледяной плен. Фото: Сальников Ю./Фотохроника ТАСС.

Дело было так. В декабре завершалась проводка последнего каравана судов по северному морскому пути. На борту ледокола “Москва”, который прокладывал дорогу каравану, находился вертолет воздушной разведки. Во время одного из полетов летчики заметили огромное стадо белух - около 3000 животных. Подвижка льда отрезала им путь к свободной воде. Киты не могли на одном дыхании преодолеть такое большое пространство льда. Стоял сильный мороз, льды сжимались и полыньи, где белухи могли получить доступ к воздуху, становились все меньше. Животные стояли в воде вертикально прижавшись друг к другу, они слабели, некоторые из них теряли силы, погибали и навсегда уходили под воду. Сначала белухам пытались помогать местные жители: кормили их рыбой, пытались расширить прорубь, но их усилий явно недостаточно, животные были обречены.

Тогда советское правительство отправило на спасение китов ледокол “Москва”. В свое время это был один из самых мощных кораблей ледокольного типа, его длина составляла 122 метра, дизель-электрическая силовая установка вырабатывала 22 000 лошадиных сил. Ледокол сумел пробиться сквозь тяжелые льды к стаду китов. Моряки расчистили для белух бассейны, чтобы они могли отдышаться и восстановить силы. Угроза неминуемой гибели отступила. Но это была временная мера, потому что через некоторое время бассейны снова бы сковал лед, надо было вывести китов на чистую океанскую воду. Но люди столкнулись с неожиданной проблемой: белухи не хотели следовать за ледоколом, который пробивал им путь к спасению.

Ледокол "Москва" прокладывает канал для прохода белухам, попавшим в ледяной плен в районе бухты Провидения. Фото: Сальников Ю./Фотохроника ТАСС.

ВОЕННЫЕ МАРШИ И ЭСТРАДА КИТАМ НЕ ПО ВКУСУ

Огромная железная махина, шум двигателей - все это пугало животных. Тогда капитан ледокола Анатолий Коваленко придумал гениальное решение. Он слышал, что белух называют “морскими канарейками”: у арктических китов богатый вокальный репертуар, они издают огромное количество звуков: свистят, щебечут, пищат и издают трели, напоминающие пение птиц. Что если поговорить с ними на языке музыки?

Моряки вынесли на палубу мощные динамики, поначалу пробовали включать пластинки с детскими песнями, военными маршами, советской эстрадой. Но оказалось, что лучше всего на китов действует классическая музыка.

Анатолий Коваленко потом вспоминал: “Наша тактика была проста: мы продвигаемся во льдах, делаем проход, и ждем, когда стадо нас догонит. Иногда нам приходиться возвращаться и повторять маневр. Со временем белухи начинают понимать наши намерения и следуют за судном. Так мы двигались километр за километром.”

Ученые "Охотскрыбвода" подкармливают ослабших животных, застрявших в ледовом плену. Фото: Сальников Ю./Фотохроника ТАСС.

Все это время с борта корабля доносятся композиции Чайковского и Прокофьева. Возможно музыка заглушала какие-то тревожные звуки, которые издавал корабль, а может быть смягчала зловещее впечатление, которое производило на животных громада движущегося металла. Тем не менее, вертолетчики доложили, что большая часть стада вышла на открытую воду и была спасена.

ЗАЧЕМ В ОКЕАНАРИУМАХ ВЫСТУПАЮТ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ

Почему именно классические мелодии “зашли” китам? Ученые считают, что морские животные не воспринимают человеческую музыку так, как её воспринимаем мы - их привлекает не красота мелодии, а сама физика звука.

- Классические инструменты (скрипка, виолончель, флейта) издают звуки чистой тональности, очень похожие на естественные свисты и песни самих китов.

- В классической музыке, в отличие от эстрады или рока, отсутствует рваный ритм. Классика льется плавно, в то время как под водой ритм ударных инструментов превращается в болезненные акустические удары. Классика перекрывает техногенный шум и действует на нервную систему китов, как успокаивающее средство.

Ученые считают, что морские животные не воспринимают человеческую музыку так, как её воспринимаем мы - их привлекает не красота мелодии, а сама физика звука. Фото: Iv-olga/Shutterstock/Fotodom

В 2022 году ученые из Университета Падуи (Италия) проводили эксперимент в дельфинарии города Риччоне. Там для афалин устроена одна из самых современных и больших искусственных лагун. Исследователи изучали, как различные внешние стимулы влияют на поведение дельфинов. Животных развлекали четырьмя способами:

- Классическая музыка

- Звук дождя

- Слайд-шоу из фотографий (визуальный стимул)

- Бросали в воду плавающие предметы.

Выяснилось, что только классическая музыка оказывала позитивное влияние на дельфинов. Во время прослушивания классики у них значительно возросло количество дружелюбных социальных взаимодействий. В чем это выражалось? Дельфины больше времени проводили в совместном (синхронном) плавании (увеличение с 9 до 16,4 процентов), больше чем в два раза выросло количество нежных прикосновений друг к другу (с 19 до 48 раз в час).

На основании этого и ряда других исследований ученые рекомендуют использовать классическую музыку для обогащения среды морских животных, которые содержатся в океанариумах.

Свидетельством того, что киты и дельфины являются ценителями классической музыки является видео, которое стало вирусным в интернете. На нем зафиксирована реакция косаток в китайском океанариуме Chimelong Ocean Kingdom, когда перед стеклом бассейна вживую выступил профессиональный оркестр. Косатки моментально заняли места в “первом ряду” и синхронно двигались в ритме музыки. Шоу явно доставляло им удовольствие. Возможно, музыка станет тем ключом, который поможет нам разгадать язык китов и других обитателей океана.

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