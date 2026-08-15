Бросившая мужа Саша Савельева угодила в скандал: появились подробности

Саша Савельева и Кирилл Сафонов вместе 16 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Саша Савельева недавно вернулась из эмиграции в Россию. Певица бросила в Израиле мужа Кирилла Сафонова и вместе с сыном Леоном живет в Москве. Однако недавно знаменитость угодила в скандал.

На Сашу Савельеву подали в суд. Певица не платит отчисления за рекламу, которую активно размещает в блоге.

Роскомнадзор требует с бывшей солистки группы "Фабрика" 32 тысячи рублей, говорится в данных электронной базы суда.

Судебные тяжбы появились на фоне заметных перемен в личной жизни певицы. Она бросила мужа Кирилла Сафонова в Израиле, а сама живет с сыном Леоном в Москве.

Савельева в последнее время активно появляется в публичном пространстве. Летом 2026 года певица рассказывала о новом этапе своей жизни. Она подчеркивала, что теперь чувствует себя более свободной.

Актер остался в Израиле после отъезда жены в Москву Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Какое-то очень волнительное ощущение, что в моей жизни начинается совсем новый этап. Кажется, я стала той девушкой, которой всегда хотела быть… Легкой. Живой. Увлеченной своей жизнью. У которой столько всего впереди. Свои планы, свои желания, свои идеи", - откровенничала Саша.

Напомним, с Кириллом она состоит в браке 15 лет. В одном из недавних интервью она говорила, что переживает новый этап - более взрослый и близкий.

"Мы вместе уже 15 лет. 15 лет брака получается и 16 лет совместной жизни. У нас вообще очень интересный этап, потому что сейчас это какие-то совершенно качественные, новые, очень взрослые и очень классные отношения", - рассказывала 42-летняя певица.