Герой спецоперации «Z» Владимир Наумов провел отличный штурм укрепа

Старший лейтенант Андрей Никулин и ефрейтор Владимир Наумов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Сам погибай, а товарища выручай».

ВЫВЕЛ ВЗВОД ИЗ-ПОД ПЛОТНОГО ОГНЯ

Старший лейтенант Андрей Никулин

Командир штурмового взвода старший лейтенант Андрей Никулин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе выполнения боевой задачи при передвижении по пересеченной местности, группа Андрея попала в огневую засаду, организованную украинскими националистами. Умело руководя действиями подчиненных, Андрей организовал оборону и вступил в бой с превосходящими силами противника. Находясь под плотным огнем врага, Никулин лично уничтожил троих боевиков ВСУ.

В общей сложности группой под командованием Андрея были уничтожены два пулеметных расчета и нанесен значительный ущерб живой силе противника.

Благодаря грамотным и уверенным действиям старшего лейтенанта Андрея Никулина боевая задача была выполнена без потерь в личном составе.

ПРОВЕЛ ОТЛИЧНЫЙ ШТУРМ УКРЕПА

Ефрейтор Владимир Наумов

Ефрейтор Владимир Наумов выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы противника.

В ходе выполнения боевой задачи Владимир получив информацию о месте дислокации противника, организовал разведку, определил наиболее безопасные скрытые пути подхода к позициям врага, а также направления атаки штурмовой группе. Дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу Наумова перешли в наступление. В результате стрелкового боя, благодаря слаженным действиям личного состава, штурмовая группа уничтожила минометный расчет и до восьми боевиков ВСУ.

Благодаря мужеству ефрейтора Владимира Наумова, а также слаженной работы штурмовой группы, удалось захватить укрепленный район противника.