Десантники остановили в камышовом поле группу украинской пехоты

Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Днепр», регулярно и успешно ликвидируют тяжелые грузовые дроны ВСУ типа R-18. Эти аппараты используются противником для воздушной доставки продовольствия, средств связи и других материальных ресурсов на передовые позиции правого берега Днепра в Херсонской области.

«После определения расписания полетов вражеских грузовых БПЛА, расчеты российских перехватчиков приступили к их нейтрализации. Высококвалифицированные пилоты российских БПЛА-перехватчиков совершили точные воздушные атаки, произведя дистанционные подрывы в непосредственной близости от целей», - комментируют кадры в военном ведомстве.

Ликвидация вражеских грузовых дронов привела к нарушению логистических путей противника.

Также можно увидеть, как Новороссийские десантники ликвидировали украинскую пехоту на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Благодаря эффективной системе воздушной разведки, операторы квадрокоптеров с боеприпасами своевременно обнаружили несколько групп украинской пехоты, скрытно выдвигавшихся от передовых позиций в тыл после проведения ротации. Операторы разведывательных квадрокоптеров приняли решение уничтожить обнаруженные группы путем сброса прикрепленных к дронам ВОГов», - отметили в Минобороны России.

Вся группа украинской пехоты была полностью ликвидирована. Попытка скрытного маневра через камышовое поле провалилась — все выявленные цели были уничтожены.