«Мне было стыдно, что я из СССР»: Вайкуле оплевала родину, сделавшую ее богатой и знаменитой

Лайма Вайкуле. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лайма Вайкуле в последние годы выдает одно русофобское заявление за другим. Одно из последних высказываний певицы – о том, что она готова взять в руки автомат и пойти воевать против России. Впрочем, как выяснилось, былая жизнь в СССР ее тоже не устраивала. Лайма тогда жила как сыр в масле и зарабатывала миллионы. Но при этом, оказывается, стыдилась, что родилась в стране, где ее любят и слушают ее песни.

В интервью DW* Вайкуле заявила, что в молодые годы испытывала стыд за то, что она родилась и живет в СССР. По ее словам, выезжая за границу, она всячески скрывала знание русского языка – при том, что за рубежом ее слушали исключительно эмигранты, как и она говорившие по-русски.

««Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза, я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из совка», - заявила Лайма.

Артистка сообщила, что всегда ненавидела советский строй.

«Я никогда не смотрела новостей, не читала газеты, я всегда думала, что они врут, я просто была безнадежным антисоветчиком всегда», - заявила Вайкуле.

По иронии судьбы, именно советский строй и советское образование позволили Лайме пробиться и стать звездой. Вайкуле родилась в крошечном латышском городке с населением в 14 тысяч человек, ее отец был рабочим, мать – продавщицей. Когда семья переехала в Ригу, Лайма приняла участие в конкурсе юных вокалистов в ДК рижского завода ВЭФ. Девочку заметили, предложили заниматься вокалом, и ее педагог Леонид Заходник порекомендовал ее Раймонду Паулсу. Благодаря этому Лайма в 15 лет стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения, которым руководил композитор.

Правда, дальше карьера Вайкуле забуксовала: она была заштатной ресторанной певичкой, выступала в кабаках и в варьете. Существенный прорыв случился только в 1984 году, когда она приехала в Москву и поступила в ГИТИС. Лайма пела на латышском языке и широкой известности не имела. Тогда Илья Резник предложил ей спеть свои песни «Вернисаж» и «Еще не вечер» на русском языке. Только после этого она стала известна на всю страну.

Успех вскружил ей голову: вчерашняя ресторанная певичка почувствовала себя звездой и впоследствии заявила, что в те годы кормила весь СССР.

Сегодня артистка говорит о ненависти к своему прошлому, хотя продолжает паразитировать на советском наследии и эксплуатировать популярность Всесоюзного музыкального конкурса, проводившегося в Юрмале каждое лето с 1986 года. Сейчас певица пытается организовать на Рижском взморье собственный музыкальный фестиваль «Рандеву», однако год от года эта затея собирает все меньше зрителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась по поводу фестиваля «Рандеву», назвав его «адовым лицемерием». Она отметила, что организаторы мероприятия активно критикуют советское прошлое, но при этом сами продолжают эксплуатировать проект, созданный еще в эпоху СССР. По ее словам, за десятилетия независимости Латвии авторы шоу не смогли придумать ничего нового, что могло бы сравниться с масштабом советского наследия.

«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие», - высказалась Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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