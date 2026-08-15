Алсу на турецком курорте показала фигуру в бикини

Алсу отдыхает в Турции. Фото: соцсети.

Алсу в 2024 году объявила о разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Расставшись с супругом, артистка держит личную жизнь в секрете и не афиширует, с кем она сейчас встречается. Поклонники уверены: такая красивая женщина просто не может быть в одиночестве.

Алсу подтвердила то, что она одна из самых эффектных звезд российского шоу-бизнеса, снявшись курорте в бикини. Артистка сейчас отдыхает в Белеке в пятизвездочном отеле, расположенном на средиземноморском побережье.

Отпускные снимки певица опубликовала на своей странице в соцсетях. На фото она позирует в черном бикини и в джинсовых шортах. Пляжный наряд подчеркнул идеальную фигуру артистки.

Певица снялась в бикини. Фото: соцсети.

Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов воспитывают троих детей. Старшей Сафине 19 лет, девушка учится на биохимика. Младшей дочери Микелле 18 лет, она получает образование в США. Сын певицы Рафаэль еще школьник, ему 9 лет.

В 2025 году Алсу и ее муж оформили развод, а потом еще долго делили в суде совместно нажитое имущество. После разрыва родителей дети остались жить с матерью.

Певица и бизнесмен поженились в 2006 году. Алсу тогда уже была очень известна: она записала несколько альбомов и заняла второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2000».

По слухам, причиной развода певицы стало увлечение ее мужа моделью Анастасией Решетовой. Артистка устала терпеть вранье и неверность супруга и решила поставить точку в их семейной жизни.

Артистка в отличной форме. Фото: соцсети.

Дочь пары Микелла уехала из России после громкого скандала, разразившегося в 2019 году. Тогда наследница звезды участвовала в вокальном шоу «‎Голос. Дети» и одержала в нем победу. Однако зрители не поверили, что девочка победила честно. После требований общественности Первый канал провел проверку и обнаружил накрутку голосов. После этого все финалисты сезона были объявлены победителями. Позже Алсу признала, что к покупке голосов приложил руку ее бывший муж Ян Абрамов.

В 2025 году Микелла закончила школу The Hun School of Princeton и поступила в государственный исследовательский университет Огайо. В вузе она изучает экономику.