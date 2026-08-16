Москвич Андрей Афанасьев во время задержания. Фото: ГСУ СК России по Москве

Уникальный случай: в Москве расследовали дело о мошенничестве в крупном размере и параллельно нашли у фигуранта редчайшие археологические артефакты, которым по 2-2,5 тысячи лет. Такие вещи имеют статус предметов особого культурного значения. Им место в музеях. Их ученые изучать должны! А вместо этого аферист использовал эти ценности, чтобы раскручивать на деньги доверчивых коллекционеров.

На днях Кунцевский суд вынес приговор по очень интересному уголовному делу.

«ФОКУС» С НОМЕРАМИ

Расследование началось с заявления, которое написал расстроенный столичный бизнесмен Олег Петров (данные изменены). Он сообщал, что в 2021 году познакомился с неким Андреем Афанасьевым, который представился высокопоставленным сотрудником ФСБ. Говорил очень убедительно. На вид ему было лет тридцать, но по многим признакам можно было понять, что человек он действительно серьезный. Например, во время встречи в ресторане, мог на несколько минут «забыть» на столе корочку удостоверения.

Все древние артефакты хранились в специальных чемоданах-футлярах. Фото: ГСУ СК России по Москве

- На беседы он приезжал на автомобиле с номерами ЕКХ (такие выдают только сотрудникам некоторых силовых ведомств и высокопоставленных чиновников. – Авт.). И человек, которого он хотел заставить поверить в свою «легенду», это, конечно, видел. А по факту фигурант после разговора отъезжал за рулем этой машины за угол, снимал эти номера и ставил свои настоящие, - рассказывает KP.RU заместитель руководителя Кунцевского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по г. Москве Андрей Селахов.

Но гражданин Петров Афанасьеву поверил. Сначала тот предложил вложиться в «выгодные инвестиции». А потом – свою помощь в трудоустройстве на должность советника в золотодобывающей компании! Для убедительности «офицер» Афанасьев даже подписал с бизнесменом договор, где указал сроки возврата денег. В общей сложности Петров передал мошеннику 50 млн рублей. Но не дождался, ни обещанных барышей, ни должности советника. Хотя Афанасьев потом еще долгое время обещал, что все вот-вот будет.

Общую стоимость изъятой коллекции эксперты оценили в несколько десятков миллионов рублей. Фото: ГСУ СК России по Москве

НАСЛЕДИЕ ДРЕВНИХ САРМАТОВ

Тем временем ушлый товарищ окучивал еще одного человека. Солидному коллекционеру с деньгами Виктору Митину (данные изменены) Афанасьева тоже порекомендовали, как человека с большими связями в госструктурах. В декабре 2024-го Митин пришел к нему с просьбой. Рассказал, что в Крыму некий человек продает одну археологическую редкость. Торгует через черный рынок и просит слишком много. А Митину очень хотелось бы приобрести эту вещицу официально, с документами, и подешевле. Андрей Афанасьев, конечно же, пообещал: сделаем!

Одна из главных жемчужин изъятой коллекции - золотой браслет в головами баранов, инкрустированных гранатами. Этой вещице более 2 тысяч лет. Эксперты оценили ее в 4 млн рублей. Фото: ГСУ СК России по Москве

- Чтобы убедить коллекционера в том, что он разбирается в таких вопросах и действительно может помочь, Афанасьев показал ему несколько предметов из своей частной коллекции, - продолжает Андрей Селахов. – Показал одну чашку. Мол, официально ее оценили в 2 миллиона рублей, а на черном рынке такая 80 миллионов стоит. Мужчина видел, что это настоящие редкости. На него эти вещи произвели очень серьезное впечатление.

Афанасьев попросил 20 миллионов рублей и гарантировал Митину, что через два дня вещь, о которой идет речь, будет у него в руках. Но процесс затянулся – шли дни, недели, месяцы, а Митин не получил ни новый экспонат, ни деньги. Афанасьев убеждал его, якобы продавец то уехал в отпуск, то не отвечает на звонки…

В итоге Андрея Афанасьева задержали и обвинили в мошенничестве. В реальной жизни он, конечно, не имел никакого отношения ни к госорганам, ни к силовым ведомствам. 32 года, коренной москвич, обладатель двух высших образований, ранее не судим.

- Во время обыска у фигуранта обнаружили и изъяли 11 миллионов рублей наличных средств, а также 24 археологических предмета в виде украшений и бытовой утвари – те самые, что он показывал коллекционеру, - продолжает Селахов.

Золота гривна, сделанная почти 2,5 тысяч лет назад, оценена в 3 млн рублей. Фото: ГСУ СК России по Москве

Когда эксперты начали изучать изъятые вещи, просто ахнули. Это были подлинники, которым более 2 тысяч лет, образцы из раннего железного века и первых веков нашей эры. Древности из южнорусских степей, Крыма и Кавказа – тех времен, когда их населяли сарматы (кочевой народ, живший в VII-IV веках до нашей эры) и меоты (жили до первых веков н. э.).

КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРЕДАНА ГОСУДАРСТВУ

Увы, но реальное происхождение этих вещей установить не удалось.

- По словам Афанасьева, ему их продали за большие деньги некие торговцы из Северного Кавказа, - говорит Андрей Селахов. – Мы, разумеется, проверяли: эти вещи ранее ни в каких описях музеев и так далее не значились. Если бы удалось выяснить, что они откуда-то ранее украдены, в уголовном деле могла бы быть еще одна статья. Откуда они возникли на самом деле – вопрос.

Двуручный кубок начала нашей эры - из чистого серебра. Фото: ГСУ СК России по Москве

Но одно теперь можно сказать наверняка. Изъятая у Андрея Афанасьева коллекция древностей из 24 предметов обращена в собственность Российской Федерации и передана на музейное хранение.

- Поначалу Афанасьев свою вину не признавал. Но потом под тяжестью доказательств во всем сознался.

Интересно, что по словам свидетелей, Андрей Афанасьев в разное время при знакомстве представлялся сотрудниками самых разных ведомств и служб. Однако по факту у него никаких удостоверений не нашли. То есть, аферисту было достаточно показывать своим потенциальным жертвам только обложки «корочек». А он, в свою очередь, точно понимал, что фальшивые документы могут стать лишней статьей в обвинении.

На днях Кунцевский суд приговорил мужчину к 8 годам колонии общего режима. Также он должен будет выплатить штраф – 2 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Из чего состоит изъятая коллекция

(Список некоторых предметов)

Золотой браслет, инкрустированный гранатами (II-III век н. э.) – 4 млн рублей*.

Золотая гривна (шейное украшение в виде обруча, IV в. до н. э.) – 3 млн рублей.

Золотая гривна (IV в. до н. э. – I в. н. э.) – 3 млн рублей.

Двуручный серебряный кубок (II век до н. э.) – 2,5 млн рублей*.

Золотая гривна (I-III вв. н. э.) – 800 тыс. рублей.

Золотая гривна (II-I в. до н. э.) – 800 тыс. рублей.

Золотая гривна (II-I в. до н. э.) – 800 тыс. рублей.

Золотой перстень (I-II век н. э.) с гранатовой геммой – 400 тыс. рублей.

Золотой перстень (IV в. до н. э.) – 400 тыс. рублей.

Золотой перстень (I-III век н. э.) – 400 тыс. рублей.

Кованное блюдо (VII-XVII вв.) – 350 тыс. рублей.

* – Экспертная оценка в рамках экспертиз по уголовному делу. По данным KP.RU, на черном рынке эти предметы могут стоить в несколько (до 10) раз дороже.

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