Убийство из-за квартиры, подельник из ООО «Тру-крайм» и еще 7 фигурантов: За что отправили в СИЗО сына экс-адвоката Михаила Ефремова

Эльман Пашаев с сыном Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Эльвин Пашаев - сын бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева – оказался фигурантом громкого уголовного дела, которое сейчас расследуют столичные следователи. Речь идет об убийстве и мошенничестве с квартирой пропавшего без вести человека.

Как стало известно KP.RU, всего по делу проходят 8 человек, включая женщину. Основную часть фигурантов, включая Пашаева-младшего, задержали еще в феврале нынешнего года. Все это время они находятся в СИЗО, но основные детали этой истории стали известны только теперь.

- Некоторое время назад в Москве пропал одинокий мужчина, владевший собственной квартирой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – А вскоре его жилье оказалось переоформлено на других людей. Как раз эту сделку Эльвин Пашаев сопровождал в качестве юриста. Позже следствию удалось установить, что пропавший москвич был убит. Место его захоронения нашли, провели эксгумацию, молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего.

Эльман Пашаев прославился на всю страну как адвокат Михаила Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Часть фигурантов сотрудничает со следствием и дает показания. Среди обвиняемых – несколько бизнесменов. Например, некто Антон П. руководит ООО «Тру-крайм», которое выпускает документальные книги о преступлениях прошлого... В свою очередь Эльвин, которому сейчас около 30 лет, долгое время был главным доверенным лицом отца. И даже является генеральным директором семейной фирмы по оказанию юридических услуг и сопровождению сделок с недвижимостью.

Напомним, что сам Эльман Пашаев прославился на всю страну как адвокат Михаила Ефремова – именно он защищал актера после устроенной им в пьяном видео аварии, в которой погиб человек. Однако после того процесса Пашаева лишили статуса адвоката. А затем уже сам экс-адвокат оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Заявление на него написал муж блогерши Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов на миллиард рублей. По словам Алексея Блиновского, в какой-то момент на него вышел Пашаев и пообещал через «свои связи» освободить Елену от уголовной ответственности. В качестве гонорара экс-адвокат получил без малого 50 млн рублей, но так ничего и не сделал. Следствие продолжается.