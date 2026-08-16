Освобождение Кудиевки открывает прямой путь на Харьков Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Войска Объединенной группировки войск ВС РФ освободили хутор Кудиевка в Харьковской области (отличилась группировка войск «Север») и село Першомарьевка в ДНР («Южная» группировка войск).

Отметим, что освобождение Кудиевки открывает прямой путь на Харьков. По трассе Е-105 до областного центра осталось 36 километров.

За сутки наши воины уничтожили 1390 украинских боевиков и иностранных наемников: подразделения группировки войск «Север» до 200 украинских военнослужащих, группировки войск «Запад» - 210, «Южной» - 250, «Центр» - 365, «Восток» - 330, «Днепр» - 35.

Кроме того, глава ВСУ Драпатый лишился за последние 24 часа: 15 бронемашин (в том числе бронетранспортер М113 производства США), шести орудий, а также более 80 автомашин.

Армейской авиацией, реактивными дронами, крылатыми ракетами и артиллерией наши воины нанесли поражение объектам энергетики и транспорта инфраструктуры ВСУ, цехам сборки и местам хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также пунктам скопления боевиков ВСУ в 159 районах.

За сутки силами ПВО наши воины сбили 14 управляемых авиабомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Отметим, наши воины впервые уничтожили за сутки больше дронов самолетного типа (1478 шт.), чем украинских боевиков и иностранных наемников (1390).

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 16 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

209 977 - дронов.

669 - ЗРК.

30 598 - танков и бронемашин.

1 772 - РСЗО.

36 166 - орудий.

69 400 - единиц спецтехники.