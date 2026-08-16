Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В официальных документах конгресса США появилось уведомление из госдепартамента о том, что администрация планирует передать Украине партию американских вооружений, которые сейчас находятся в арсеналах турецкой армии. Речь идет о солидных поставках на сумму в 250-280 миллионов долларов, включающих 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 47 000 кассетных артиллерийских снарядов, 12 установок залпового огня M270 MLRS и к ним - более 2,5 тысяч ракет M26 с кассетной боевой частью. Используя именно такие системы и боеприпасы, киевский режим ранее обстреливал российскую территорию. К нынешнему моменту американская амуниция в силу ряда причин оказалась у ВСУ в дефиците, и вот теперь его готовятся восполнить.

Анкара с этой сделкой вроде бы согласилась, рассчитывая получить взамен новые комплексы оружия из США. А на Украину смертоносный груз планируется отправить через цепочку частных турецких и болгарских компаний. Если это так, то взятая на себя американцами роль посредника в урегулировании конфликта начинает выглядеть весьма странно. Вызывает вопросы и позиция Турции, не раз заверявшей о том, что она избегает поставлять Киеву летальные вооружения.

МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений. А официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в этой связи, что участники сделки в лице властей США и Турции, «открывают очередной «ящик Пандоры», чтобы агония бандеровского режима затянулась, унося еще больше человеческих жизней».

- Многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен, - подчеркнула Захарова. - Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие. Еще не поздно трезво оценить ситуацию.