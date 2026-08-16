Как Сергей Урсуляк снимает «Войну и мир» XXI века: камеры — дронам, пиццу — Безухову!

Режиссер Сергей Урсуляк и оператор Михаил Милашин (справа). Фото: "Россия 1"/START

— Наставляем ружья на французов! И! Пли!!! — покрывает зычный женский голос всю панораму русского поля, где сходятся две батареи: кутузовская и бонапартовская. Над киверами воинов парит дрон. К счастью, без боеприпаса — с камерой. И все же острой мортальной актуальности крылатый оператор, который в наше время стал символом новой войны, однозначно придает.

Так на склонах сельского поселения Демидовское (Тульская область — малая родина Льва Толстого) Сергей Урсуляк снимает «Войну и мир». Но почему вдруг сейчас?

— Параллели романа с сегодняшним днем существуют, — мы тоже живем сложно, много думаем, много страдаем, — считает режиссер, оточивший мастерство на масштабных полотнах («Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Обитель»). Наше время диктует особый взгляд на Толстого и историю — и на тему патриотизма, и на тему Родины. Благодаря автору «Войны и мир» мы можем посмотреть на вечные темы свежим взглядом. Я считаю, что основная моя задача — приблизить, не опошлив, не примитивизировав героев Толстого, к сегодняшним мальчикам и девочкам. Если бы мы становились похожими на героев «Войны и мира», мне кажется, очень многие проблемы нашей жизни могли бы быть решены.

Пока Урсуляк корпеет над каждый кадром нового сериала, вгрызаясь в сценарий прямо на площадке, его коллега и даже конкурент Сарик Андреасян уже состряпал собственную экранизацию четырехтомника Толстого — и пошел дальше (снимает фильм про Романа Костомарова и несколько сказок). И на полном серьезе пригласил на февральскую премьеру 2027 года Кристофера Нолана — тоже в какой-то степени коллегу, тоже оживившего мертвую и неподъемную, как казалось, оду человеческому духу — «Одиссею» Гомера. Теперь мяч на стороне Урсуляка, который, очевидно, пока еще не решил, кого лучше позвать на премьеру своего сериала (Триера или Тарантино), зато кокетливо иронизирует: «не успел Сарик Андреасян закончить свою картину, а я уже снимаю ремейк».

— Кино — это одно, а телевизор — совсем другое: те, кто ходит в кино, как правило, не смотрят телевизор и наоборот, — полагает Сергей, не видя проблемы в двух экранизациях сразу.

Хотя каждый из режиссеров, разумеется, отдает отчет, что сравнивать зритель будет не их проекты между собой, а оба — с хрестоматийной версией от Сергея Бондарчука. Советской картине, которая собрала 58 миллионов рублей (в семь раз больше бюджета!), получила «Золотой глобус» и «Оскар» (!!), в следующем году исполняется аккурат 60 лет. Тогда Госкино СССР выделил на военную эпопею 8,2 млн рублей (или 100 млн долларов), режиссер потратил на работу шесть лет. Теперь все чуть иначе: проект Урсуляка спонсируют ИРИ и ВТБ: цифры не раскрываются, но очевидно, что они будут скромнее, чем в СССР. И все же мотивировать режиссера удалось. А ведь поначалу он отказывался. Что?!

"Война и мир" Сергея Бондарчука, 1965 год

— Предложение оказалось действительно интересным, я долго его обдумывал, прежде чем согласиться, — не стесняется признаваться режиссер. — Всю жизнь мечтаю взять что-нибудь попроще, чтобы не снимать зимой в лесу замерзающих наполеоновских солдат, бегущих из России. Но не получается. Вот и с «Войной и миром» так — не сам вызвался экранизировать, мне предложили, и после очень долгого размышления я решил рискнуть. Дело не в амбициях, но в азарте. Развести в кадре трех артистов, чтобы изобразить душевную милую сцену, легко. А экранизация эпохального романа Льва Николаевича — это возможность нового опыта. Это азарт кинематографиста. Разумеется, я не предполагаю побить рекорд Сергея Федоровича Бондарчука, создавшего самую масштабную экранизацию романа Толстого. Нет, нужно просто сменить угол зрения. Для меня главное в том, что Толстой писал про сложную жизнь, сложные взаимоотношения и сложных людей. Хочется, чтобы зритель увидел это, а не иллюстрации «жизни графьев».

«Плохая им досталась доля»

Пьер Безухов (Никита Языков) несется вдаль. Фото: "Россия 1"/START

Мог ли представить Лев Николаевич, опиравшийся в обычной жизни на трость-стул, что его «дубину народной войны» в XXI веке снимут с высоты полета железные птицы. Натурально коптеры парят над Бородинским полем во время батальных сцен, где смешались в кучу не только фырчащие кони и люди, но и огромные бутафорские гнедые, которых бережно за четыре ноги, как барашка на шашлык, волокут на поле битвы постановщики — дорогой и правдивый реквизит в кадре повалится мертвой тушкой, сэкономив тем самым жизнь живой лошадке. Там, где война и мир, — всегда бок о бок жизнь и смерть. И всех всегда жалко — ляжет себе кобылка на третьем плане в дыму атаки, выдохнет навсегда.

Бутафорская лошад

Технологии технологиями, но оператор Михаил Милашин (ученик великого Вадима Юсова — снявшего половину фильмов Тарковского, а еще «Я шагаю по Москве», «Они сражались за Родину», «Не горюй!» и др.) пользуется, само собой, не только дронами, но и ручными камерами — особенно для фиксации особо чувствительных моментов: венчания, литургии, крупных планов на войне, щемящих диалогов, которыми нашпигован роман.

— Другую эпоху всегда сложно показать достоверно, особенно ту, которую зритель не видел, — считает оператор. — Мы выбрали канонический путь визуального повествования — довольно достоверный свет, который позволяет прикоснуться к эпохе Льва Толстого. Конечно, если сравнивать с кино 70-80-х, камера у нас более «живая», но при этом композиции кадра и ракурса довольно классические.

Бородинская битва — самое кровопролитное однодневное событие в истории человечества. И в «Войне и мир» Урсуляка станет, разумеется, кульминацией. Водоразделом. Точкой сборки русского духа. Даже чванливый Наполеон признавал: «При Бородино русские стяжали право быть непобедимыми». Как тут избежать аналогий с современностью? Ведь тогда под знаменем французского нарцисса шли на нашу страну европейцы всех мастей — тут и полегли. Земля им палашом...

Поле Бородинской битвы. Фото: "Россия 1"/START

Батальные сцены сериала — отдельная головоломка для режиссера. В Заокском и Киреевском районах Тульской области, а также Алексине, где бои за русскую землю проходили еще во времена Большой Орды в XV веке, снимают масштабные сражения «Войны и мира» — и на площадке обычно роится целый батальон! Порядка 800 человек, в числе которых актеры, реконструкторы, каскадеры, пиротехники, технические специалисты, водители, коноводы и другие специалисты. За правдой жизни следят профи — бахрому от скатерти на эполеты не режут.

И даже более того.

Поскольку Бородино случилось 7 сентября 1812 года, а съемки сериала проходят летом, часть земли специально засеяли пшеницей на месяц раньше, чтобы успела взойти именно к нужному времени. C точки зрения логистики снимать битву под Москвой, а не в местах, где родился Толстой, было бы проще и дешевле — и все же на Тульскую область решили сделать ставку потому, что местный ландшафт, как выяснил художник-постановщик Владимир Гудилин («Август», «Оттепель», «Стиляги»), более всего подходит под ту самую текстуру поля, где русские били заносчивого француза. Впрочем, пройдут съемочные смены и в Бородине (Московская область).

Для Пьера — четыре сыра

Светлана Крючкова (Ахросимова) и Федор Федотов (Ростов). Фото: "Россия 1"/START

— Я обожаю «Войну и мир», — признается народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, исполняющая роль Марьи Ахросимовой по прозвищу «страшный дракон» — авторитарной московской барыни и крестной матери Наташи Ростовой. — Этот роман требует времени и проникновения в то, что ты читаешь, ничто не должно отвлекать: сидишь один и читаешь, и в этот мир включаешься. Я три раза читала, и мне было каждый раз интересно. И это произведение не может не быть современным: ничто не меняется в этой жизни, кроме социальных обстоятельств. Каждый хочет любить, каждый хочет, чтобы его любили, чтобы была хорошая работа, честная и достойная. А что еще человеку надо? Больше ничего.

Поле Бородинской битвы. Фото: "Россия 1"/START

Поиски точной манеры изложения, стилистики и интонации — куда важнее, как теперь говорят, «звездного каста», ведь «Война и мир», где почти весь свод героев отвечает за мир и только двое (Безухов и Болконский) за войну — это про эклектику, мозаичность художественного повествования, умение чередовать, высвечивать и совмещать комизм и трагику, яркие краски и строгость жестов, красоту аскезы и нелепость светских балов, интриганство и праведность, трутневую фальшь модных салонов и горькую окопную правду. Там нет мелочей, зато есть подробнейший витраж, каждый раз расцветающий особенным образом — в зависимости от теплоты света. И все это окутано объяснимой тревогой и не менее объяснимым фатализмом долга: «Для чего вы идете на войну?». «Я не знаю. Так надо».

А кастинг — при всей звездности (см. ниже) — все же дает дорогу и молодым. За образ Андрея Болконского отвечает звезда веб-сериала «Трудные подростки» и Театра Ленсовета Никита Волков, роль Наташи Ростовой отвели внучке Валерия Золотухина и Нины Шацкой Марии Золотухиной, а рассеянного бастарда Пьера Безухова сыграет Никита Языков (ударение на «ы»!). Большая загадка, как весьма субтильный парень — сам, кстати, из Тульской области — перевоплотится в тучного, неуклюжего, а к концу романа и безобразно жирного Пьера («за этот год так потолстел, что он был бы уродлив»). Вот у Сарика Андреасяна героя играет громадный двухметровый Николай Шрайбер, который еще недавно весил 160 кг!

— Толстеть буду при помощи пиццы. Только пиццей! — смеется Языков, которого костюм уже увеличивает кило на восемь.

Пьер Безухов на поле боя. Фото: "Россия 1"/START

«Война и мир» хоть и самый толстый, но при этом самый простой роман Толстого («Каренина» и «Воскресение» куда сложнее выстроены). Именно в нем Лев Николаевич сделал так, что Отечественную войну мы теперь воспринимаем и даже знаем именно по этой книге, а не сугубо исторически. Победа русского духа через надлом, перелом, потери и контрнаступ. «Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника, — подчеркивал писатель. — „Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». Вот и Сергей Урсуляк представляет личное отражение того, что написано Толстым. Так мы и увидим то, что выразилось за время съемок.

Александр Балуев (Михаил Кутузов)

— «Война и мир» — история поиска себя, Бога, счастья, истины, история вражды — это все то, что есть среди нас и сегодня, — напоминает Урсуляк. — Наша большая задача состоит в том, чтобы молодые герои романа «ожили» и стали понятны и узнаваемы сегодняшним молодым людям.

Евгений Ткачук (Василий Денисов — прообразом которого стал Денис Давыдов)

Сериал «Война и мир» (производства канала «Россия» и онлайн-платформы START) планируется к выходу на экраны в 2028 году — аккурат когда вся страна отметит 200-летие со дня рождения Льва Толстого. Проект состоит из 12 серий.

КТО ИГРАЕТ В СЕРИАЛЕ «ВОЙНА И МИР»

Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Никита Ефремов (Федор Долохов), Лика Нифонтова (Анна Друбецкая), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин), Александр Яценко (Платон Каратаев), Евгений Ткачук (Василий Денисов — прообразом которого стал Денис Давыдов), Александр Балуев (Михаил Кутузов), Федор Федотов (Николай Ростов).