Не ради медалей: зачем детям из Заринска учиться падать

Любовь Казанцева Фото: Личный архив.

В маленьком городе Алтайского края спортивный клуб «Метеор+» учит самбо даже четырёхлетних детей. Но главная цель тренеров — не вырастить чемпионов. Они хотят научить детей двигаться, не бояться падений и чувствовать ответственность за себя и тех, кто рядом.

В конце учебного года голос Любови Казанцевой почти исчез.

Два больших спортивных дня подряд, стадион, сотни детей, команды, переклички, постоянные объявления — для руководителя спортивного клуба «Метеор+» это обычная работа. Голос не выдержал, но сама Любовь продолжает говорить о спорте так, будто только что вышла из зала.

Для неё самбо — давно не просто спортивная дисциплина.

«Самбо — это про честь, достоинство и справедливость», — говорит она.

В Заринске это понимание пытаются привить детям буквально с первых шагов.

Ребёнок, который умеет падать

Любовь Казанцева — учитель физической культуры, а по первоначальной спортивной специализации — лыжница. Но уже около 15 лет её жизнь тесно связана с самбо.

Вместе с мужем Алексеем Казанцевым она развивает спортивное направление в Заринске. Руководитель АНО «Спортивный клуб “Метеор+”» — именно Любовь Казанцева. Организация действует с 2016 года, а директором она является с 2018-го.

Смысл своей работы она увидела особенно ясно, когда однажды наблюдала за школьниками на уроке физкультуры.

Ребёнок мог выполнить приседание — но с трудом подняться.

Для учителя физкультуры это уже не забавный эпизод, а тревожный сигнал.

Современные дети проводят всё больше времени с гаджетами. Движение постепенно уступает место экрану. И если раньше любовь к спорту могла появиться сама собой во дворе, сегодня её приходится формировать.

Именно поэтому в «Метеор+» решили начинать как можно раньше. Даже с четырёх лет.

Но четырёхлетнего ребёнка здесь не пытаются превратить в маленького борца.

В этом возрасте самбо — это прежде всего движение, игры, кувырки и умение правильно падать.

Ребёнок должен научиться группироваться, контролировать своё тело и не бояться собственного движения.

Потому что навык, который он получил на тренировке, однажды может пригодиться далеко за пределами спортивного зала.

Самбо начинается не с броска

Зимой в Сибири ребёнку иногда достаточно одного неудачного шага, чтобы оказаться на льду.

Казалось бы, обычная бытовая ситуация. Но именно здесь, считает Любовь Казанцева, проявляется настоящий смысл начальной подготовки.

Ребёнок, который научился правильно падать, не обязательно вообще перестанет падать. Но он может иначе встретить падение.

В семье Казанцевых это знание однажды стало особенно очевидным. Свекровь Любови, директор школы, зимой поскользнулась возле здания. Ударилась головой о бордюр, получила восемь швов. Её спасло, в том числе, то, что на ней был капюшон и рядом оказались люди. После этого женщина стала одним из тех взрослых, кто особенно активно поддерживает идею обучения правильному падению. Ведь научить этому взрослого человека гораздо сложнее.

Для ребёнка же движение становится привычкой. Именно поэтому «Метеор+» рассматривает раннее знакомство с самбо не как раннюю специализацию, а как способ дать ребёнку базовые навыки физической безопасности.

Фото предоставлено героем материала

«Метеор+» появился из-за старших братьев

Идея отдельного спортивного клуба тоже родилась практически из жизни.

Родители приходили на тренировки со старшими детьми и приводили младших. Четырёхлетние и пятилетние малыши сидели рядом и смотрели на происходящее в зале. Им хотелось туда. Не потому, что они уже выбрали спортивную карьеру.

Скорее потому, что там занимался старший брат. Или папа. Или человек, на которого ребёнок хотел быть похожим. И это желание решили не отталкивать.

Клуб стал возможностью официально заниматься физкультурой с детьми младшего возраста. Позже эта работа получила и грантовую поддержку. В частности, проект «Самбо: первые шаги» АНО «СК “Метеор+”» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2024 года. Проект был направлен на повышение двигательной активности старших дошкольников через подвижные игры и элементы самбо.

До этого клуб уже имел опыт работы с дошкольниками: проект «Шаг за шагом» был посвящён формированию устойчивого интереса детей к физической культуре.

И результат оказался важнее медалей: более 35% участников после окончания проекта продолжили заниматься самбо.

Любовь Казанцева Фото: Личный архив.

Но дети всё равно уходят

Есть в работе тренера момент, к которому, кажется, невозможно привыкнуть. Ребёнок занимается несколько лет, тренер вкладывает в него время, силы и внимание. Потом появляются первые победы, уверенность, результаты — и вдруг звучит: «Я больше не буду ходить».

Кто-то уходит в футбол, кто-то выбирает другой спорт или полностью погружается в учёбу. Иногда причина гораздо проще — ребёнку просто хочется попробовать что-то новое.

Для тренера такие решения всегда болезненны. Любовь Казанцева называет это почти семейной драмой: детей в «Метеор+» воспитывают как своих, поэтому расставаться с ними непросто. Но и обвинять ребёнка за такой выбор она не считает правильным.

«Не попробуешь — не узнаешь», — говорит она. В какой-то момент взрослым приходится отойти в сторону и помочь ребёнку самому понять, чем он действительно хочет заниматься.

А иногда самое интересное происходит спустя несколько лет — когда ребёнок возвращается.

Один из воспитанников «Метеор+» однажды ушёл из самбо в футбол. Два года он занимался другим видом спорта, пока его сверстники продолжали тренироваться и набирать опыт. Когда он вернулся, оказалось, что догонять их будет непросто.

Но он не бросил.

Постепенно наверстал упущенное и сегодня уже стал призёром всероссийского турнира.

Из маленького Заринска — на большую арену

У «Метеор+» уже есть воспитанники, которые выходили на всероссийский уровень.

Один из них — Ярослав Гурин. В интервью Любовь Казанцева рассказывает, что он стал бронзовым призёром всероссийского турнира в Омске, а затем завоевал серебро на всероссийском турнире по боевому самбо.

Для большого спортивного центра такие результаты, возможно, выглядят привычно.

Для небольшого города — совсем иначе.

Тем более что за каждой медалью стоят десятки детей, которые никогда не станут чемпионами.

И это нормально. Потому что задача «Метеор+» шире. Кто-то приходит за медалью. Кто-то — чтобы стать увереннее.

Кто-то — чтобы научиться падать.

Кто-то — просто потому, что здесь его друзья.

А кто-то спустя годы поймёт, что именно спорт научил его выдерживать экзамены, собеседования, поражения и сложные жизненные ситуации.

СПРАВКА

Спортивный клуб «Метеор+» работает в Заринске Алтайского края и занимается физическим и спортивным развитием детей. В клуб приходят в том числе дошкольники — с ними не ставят задачу сразу готовить будущих чемпионов, а учат двигаться, кувыркаться, правильно падать и чувствовать себя увереннее.

Старшие воспитанники клуба участвуют в соревнованиях по самбо, выезжают на турниры и учебно-тренировочные сборы. Команда представляет Заринск на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Одно из направлений работы клуба — развитие самбо с раннего возраста. В 2020 году «Метеор+» получил поддержку Фонда президентских грантов на проект «Шаг за шагом», направленный на повышение интереса дошкольников к физической культуре через тренировочные занятия.

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