B плане помощи БПЛА для Украины, главными были чехи, а не британцы с немцами или прибалты Фото: REUTERS.

Ежедневная английская газета The Times, со ссылкой на источники в Киеве, в том числе, в украинской армии, сообщила: войска незалежной впервые в этом году применили дроны производства двух британских компаний для ударов вглубь территории Российской Федерации. По утверждению издания, под ударом английских беспилотников, которые направили на восток ВСУ, оказались серьезные объекты в Волгограде и Ярославле.

KP.RU обратилась за комментарием к политологу и идеологу оптоволокна в беспилотной сфере Алексею Чадаеву.

- Украина, по данным англичан, впервые применила дроны производства двух британских компаний для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в ВСУ...

- Ну, про что здесь можно подумать.... Например, про то, что рядом с нами, на этой самой Украине, сборка моделей БПЛА из присылаемых из Британии запчастей развернута не сегодня и даже не вчера. Но сейчас, возможно, речь зашла о собственных моделях. И собственных разработках. И тут, как бы, разделяются английские и украинские дроны. Что, в общем, довольно условно...

- Среди целей ударов «британских дронов», по утверждению The Times, были объекты в Волгограде и Ярославле.

- Это должны решить и сообщить, если сочтут нужным, следственные органы, которые идентифицируют упавшие там обломки.

- Как пишет The Times, в атаках по России использовали тяжелый британский беспилотник T-150 от компании Malloy Aeronautics и реактивный дрон Nyan от Callen-Lenz , а также дроны второй британской компании, не названной.

- Ничего не знаю про названные беспилотники - не только про их дальность и нагрузку, но и про любые другие характеристики.

- Лондон больше всех поставляет Киеву дронов?

- Тут и британцы, и немцы сильно постарались. Вообще, помощь от них по линии БПЛА как шла, так и идет...

- Россия может нанести ответный удар по британским производителям из-за поддержки Киева - полагает британское издание.

- Есть сильные сомнения по этому поводу. И вообще, до сих пор в плане помощи БПЛА для Украины, главными были чехи, а не британцы с немцами или прибалты.