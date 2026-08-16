Виктор Бут: Я вижу только один вариант - безоговорочную капитуляцию киевского режима

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 14 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел очередной выпуск «Русского дозора Бута и Гамова». Виктор Бут в это время находился в Крыму и рассказал о ситуации, которая складывается в Севастополе - в эти дни город обстреливается вражескими дронами. ( см. здесь) В прямом эфире к разговору тогда подключился и бывший майор армии США Станислав Крапивник. ( см. здесь и здесь).

В тот же вечер мы обсудили и очень важные заявления главы Российского МИДа. Вот этот примечательный фрагмент…

Александр Гамов, журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП»:

…- Россия не станет совершать террористические акты, однако сделает методы борьбы более жёсткими для разрушения того, что обеспечивает деятельность ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

«Свои собственные методы сделаем гораздо более жёсткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада», - сказал министр.

Лавров добавил, что Россия уже действует таким образом. По его словам, на этом фоне всё чаще звучат призывы запада «к немедленному прекращению боевых действий».

Сергей Крапивник, бывший майор армии США, военно-политический эксперт:

- Ну, Киев… Запад…

Давайте скажем так, НАТО – американцы и англичане - это именно они принимают военные решения за Украину, а украинские генералы просто из выполняют…

То, что там паника, это понятно, они и просят перемирие. Но перемирие – это будет только подготовка для следующего раунда этой войны или новой войны какой-то. Потому что они не остановятся, пока могут…

Проект уничтожения России - с помощью России - никто не откладывал.

Надо понять то, что террористические акты – это и есть то, как Запад воюет.

Например, все помнят Дрезден. Дрезден – это был последний город, который сожгли. (Речь о Второй Мировой войне. - А.Г.) Американцы сожгли все немецкие города. Из 6 миллионов гражданских лиц, которые погибли, 5 миллионов из них погибли под бомбами Англии и Америки.

Они сожгли Северную Францию тоже, многие деревни, где вообще немцев не было. Так что тут ничего нового.

А.Гамов:

- И еще глава МИД подчеркнул, что боевые действия следует останавливать только при достижении долгосрочного, надёжного и устойчивого урегулирования конфликта.

«Речь идёт о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», - подытожил Лавров.

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель:

- Абсолютно точное заявление. Более того - действительно Россия не прибегает к терактам, но акты возмездия за те теракты, когда укронацисты убивают наших людей, мы должны проводить. Иначе эти атаки не будут останавливаться, потому что сейчас укронацисты себя чувствуют абсолютно безнаказанными.

Что касается мирного урегулирования… Честно говоря, я вижу только один вариант: должна быть безоговорочная капитуляция киевского режима.

Все остальное - это опять возможность дать западу накачать Украину оружием, завезти туда вместо убитых и сбежавших украинцев - наемников. И снова через какое-то время, когда они начнут в достаточном количестве производить оружие, дальнобойные ракеты, опять будут нас атаковать…