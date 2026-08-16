Ольга Серябкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лето — это маленькая жизнь. И каждый старается не просто прожить, а провести лето так, чтобы потом не было мучительно больно осенью и зимой. Российские звезды — не исключение. Если актеры вовсю снимаются и готовятся к театральному сезону, то у певиц и прочих звезд шоу-бизнеса есть время сделать паузу. Кто, как и где отмокает этим августом — подсмотрел KP.RU.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бывшая солистка группы Serebro оставила весь негатив и разборки с продюсером Максимом Фадеевым позади: выпускает новые синглы на другом лейбле, выступает на городских площадях в честь локальных праздников и счастливо проживает с семьей в особняке, который эксперты оценивают в 300 миллионов рублей. Может себе позволить. Как и отдых в России (совсем не дешевое удовольствие!). В соцсетях вокалистка поделилась фотографиями из отпуска — этим летом Ольга с мужем Георгием Начкебией и четырехлетним сыном Лукой решила посетить живописный Алтай. Фото в купальнике (и со стороны лица, и со стороны спины), кепке и солнечных очках взбудоражило подписчиков — все тут же бросились рассыпаться в комплиментах. Серябкина на это и рассчитывала.

Валерия

Валерия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пошлая, как некоторые считали еще пять лет назад, Турция теперь для многих россиян — ввиду неуемного роста цен — выглядит несбыточным раем. Вот и звезды не гнушаются посещать курорты средиземноморского края — и охотно делятся свидетельствами в соцсетях. Например, 58-летняя Валерия осваивает элитный Бодрум, где наплыва туристов формата «Наша Russia» традиционно нет. На дорогом курорте певица захэштегала название отеля (что может быть неслучайным) и предстала в весьма целомудренном виде: полупрозрачный белый топ, брюки, панама, черные очки. Как будто только заехала в отель, сгрузила чемоданы на reception и ждет заселения.

— Блаженство, — на всякий случай уточнила в подписи к фото Валерия для всех, кто не понял с первого взгляда.

Алсу

Алсу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Там же — в солнечной Турции — загорает и, возможно, ищет новых отношений (певица признавалась, что уже готова к этому) Алсу. А ведь еще недавно вокалистка посещала родителей в отчем доме деревни Уяндык (Башкортостан) и отмечала 10-летие сына Рафаэля. И когда это только звезда все успевает?!

Алсу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алсу показала, как в солнцезащитных очках стоит под опрокинутой бочкой — хрестоматийной водной забавой почти каждой детской площадки аквапарка, как подпирает хвойное дерево и прислоняется к каменному воину в доспехах, очевидно, алкая мужской ласки.

— Слава Богу за это, — поблагодарила артистка. — Один день в прекрасном отеле.

Кристина Асмус

Кристина Асмус Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Южному знойному отдыху Кристина Асмус предпочла Северную Осетию — невероятно живописный край с глубокими ущельями, ледниками, лазоревыми озерами и, конечно, спящим вулканом Казбеком. В республике звезда начала с самой трагичной точки — бесланской школы №1, где в 2004 году произошел бесчеловечный теракт. Затем посетила актриса и Церковь Святых Жен-мироносиц в селении Хидикус (часть Аланского Успенского монастыря), где, как призналась, немного потрудилась, потренировав смирение.

— Батюшка сказал, что уже заканчивает, но если я хочу помочь, то я могу протереть иконы, — написала Кристина. — Я взяла тряпочки, средство и протерла в храме все иконы, до которых доставала. Это был ошеломляющий опыт!

Кристина Асмус Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отрастившая (или нарастившая) после сериала «Склиф» длинные пшеничные волосы Асмус выложила также и атмосферные снимки на фоне гор, где выглядела как героиня киновселенной «Игра престолов».