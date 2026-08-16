Сергей Цеков: Киеву никакими атаками Крым не запугать

Сергей Цеков. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Случилась очередная воздушная тревога в Крыму в ночь на воскресенье. Первыми опасность объявили для Симферополя. Потом предупредили о рисках для энергетической инфраструктуры. В окрестностях озера Сиваш, уровень опасности повысили до полноценной тревоги по беспилотникам.

В июне над Крымом сбивали до 239 беспилотников. В середине августа — до 221.

KP.RU обратился к первому заместителю председателя Госсовета Крыма, который ранее представляв регион в Совете Федерации, Сергею Цекову.

ЛЕТИТ МНОГО

- 16 августа в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки 822 беспилотника сбито над Россией, из которых четвёртую часть сшибли в Подмосковье — а сколько прилетело в Крым?

- Да, какие-то прилетели и этой ночью. Не один-два. Есть такие дни, когда мы их в Симферополе слышим рядом — и автоматные, и пулемётные очереди близко, и слышим громкие взрывы. Но наверное, не в последние дни.

ПЕРЕБОИ ЕСТЬ

- На лентах информагентств такие сообщения: постоянным атакам подвергаются Севастополь, Керчь и энергообъекты в городах — какова сейчас ситуация с энергоснабжением?

- Надо признать: возникают перебои со светом по всему Крыму. Конечно, сложнее всего на севере полуострова — там прилетает и в Армянск, и в Керчь, и в Джанкой. Но дела, трудности с подачей электроэнергии неравномерны. И в Симферополе, в столице, и у соседей ситуация где-то лучше, где-то хуже. Но наши люди — они же очень стойкие. Народ перешёл кто на генераторы, кто на солнечные батареи, кто на бесперебойники.

- Любой кризис рождает встречную народную инициативу?

- У нас творческие и сознательные люди — знаю, как защищаются наши сельхозпредприятия, как решают вопросы по охране дорог.

- От осколков и обломков дронов дома и машины защитить сложно.

- Власти республики компенсируют потери для граждан Крыма, и предпринимателям создаются смягчающие условия.

ПОТОЛОК ЦЕН

- Власти обещали ограничить потолок цен на топливо...

- Ну, топливо на заправках, как минимум, есть. Я сейчас проехал от одной заправки до другой — и спокойно заправился. Притом я езжу редко и на море, и за пределы Крыма — и мне много бензина не надо.

- Были посулы заправлять 92-й в Крыму не дороже, чем по 100 рублей за литр...

- В какой-то период это соблюдается, например, когда я ехал и заправлялся сегодня. А на неделе такого не было — и цены взлетают.

ТУРИСТЫ ЕДУТ

- Поток туристов в Крым не иссякает?

- Некоторые люди идут в горы, и там случается самое разное. Некоторые — и их гораздо больше — едут в Крым. И это поездка для кого-то экстремальная, а для сотен тысяч приехавших этим летом — она для них очень хороша, и да, они едут. Да, конечно, спад все-равно большой. Да, людям известны проблемы со светом и водой. Но многие наши знакомые всё равно приехали этим летом и находились здесь подолгу — и в самых разных регионах Крыма.

- Встречаете такие настроения — мы навсегда уедем из Крыма...

- Мне таких людей жаль. И я понимаю, кто эти настроения пытается нагнетать. Это те больные люди, которые оказались 12 лет назад во главе Украины — и пытались сделать всё, чтобы оторвать его от России. Но они до сих пор так и не поняли, что это невозможно. Они прожолжают что-то рассказывать на этот счёт…

КОМУ ПЛОХО

- Крыму было плохо в составе Украины?

- Было хуже всего. И мы уверены были, что вернёмся, и что Россия всё равно победит.

- Даже с учётом противостояния с Европой?

- Конечно. А те, кто воюет сейчас за Украину — это люди, которые предали свою родину.

- На Крымском мосту нет пробок?

- Давно не ездил. Месяца два. И знаю, что движение идёт через Крымский мост постоянно. И что его защита хорошая, и она совершенствуется.