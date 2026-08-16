Mаксимум солнечного цикла наконец-то отступает. Пик мы прошли еще осенью 2024 года Фото: REUTERS.

Так уже не в первый раз: в начале недели – прогноз «ясно», но затем появляются то ли вспышки, то ли просто солнечный ветер, и магнитосферу слегка «колбасит». Так было и на прошлой неделе. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

На Солнце мало пятен – в этом может убедиться каждый. Тем более, что на минувшей неделе было солнечное затмение. Многие публиковали изображение Солнца в частной фазе, слегка прикрытой Луной. И было заметно, что пятен практически нет (хотя не все фотографии давали должную детализацию).

Что это значит? Как минимум то, что максимум солнечного цикла наконец-то отступает. Цикл длится 11 лет, от максимума до максимума. Пик мы прошли еще осенью 2024 года, правда, и после него были выдающиеся магнитные бури, и очень крупные пятна. Природа редко действует линейно.

Примерно месяц остался до осеннего равноденствия. Это время сезонного пика магнитных бурь. Дело в том, что Земля становится к Солнцу «ребром», экватором. Таким образом, солнечной плазме проще тревожить магнитосферу. Даже незначительные потоки плазмы могут вызвать серьезные бури.

Плазма «раскачивает» магнитное поле, оно начинает быстро меняться по напряженности. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 16 августа, на радость отдыхающим обошлось без происшествий.

А вот понедельник, 17 августа, и вторник отличаются одной занятной деталью. Согласно прогнозу, в оба дня произойдут небольшие магнитные бури, не очень длинные. Обе останутся в пределах дня. В понедельник бурю ждут сразу после полудня по московскому времени, на пару-тройку часов. Во вторник – с шести утра, тоже на пару-тройку часов. Стоит ли на них обращать внимание? Решать вам.

Далее до конца недели прогноз не дает решительно ничего. Впрочем, в пятницу-субботу, 21-22 августа, фон будет несколько повышен, хотя останется в зеленой зоне. Не зародыш ли это чего-то более серьезного? Вполне вероятно. Мы будем следить за развитием событий.

На Солнце мало пятен – в этом может убедиться каждый Фото: REUTERS.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Мы писали не раз, что лето – благоприятная пора для метеозависимых. По статистике, бури ощущаются не так остро.

Но вторая половина августа – уже не вполне лето, а скорее преддверие осени. Многие уже вернулись домой. Впереди 1 сентября и связанное с ним погружение в стресс. Столько надо купить, столько новых требований к детям, которым вроде как надо соответствовать. Стресс, безусловно, является усугубляющим фактором при воздействии магнитной бури. Ведь под угрозой, как показывает статистика, в первую очередь сердечно-сосудистая система. А она подвержена и влиянию стресса.

Мы советуем по максимуму наслаждаться последними декадами лета. Впереди осень. Будем верить, что она выдастся теплой и благодатной.

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