Зачем московские максеры качают «челюгу» и равняются на Владимира Машкова

В руках у корреспондента «КП» массажер для шеи, который используют луксмаксеры. В черной куртке — герой материала Егор Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Раньше их звали нарциссами и метросексуалами. Но ярлыки звучат обидно. А если парень просто хочет выглядеть идеально, работает над собой - разве это плохо?

В Россию пришел западный тренд на луксмаксинг (англ. looks - «внешность» и maxxing - «максимизация»). Кто-то считает его субкультурой. Но эти ребята не собираются вместе, не носят конкретную одежду и не исповедуют особой идеологии. Они просто решили посвятить максимум времени прокачке внешних данных. Для этого у них есть свой набор упражнений.

ОТ ТАЛЬКОВА ДО КРИСТИАНА БЭЙЛА

Егору слегка за 30. Он выучился на экономиста, работает логистом. А еще ведет свой блог о рутине луксмаксера.

- У меня был смещен прикус, угри на лице и вообще не красавец. На меня не смотрели девушки - это бесило. Я решил стать лучшей версией себя.

У луксмаксеров есть набор техник, которыми они добиваются совершенства. Идеал - маскулинный, поджарый мужчина. Из западных актеров это Кристиан Бэйл образца нулевых. А из российских - Иван Янковский, Павел Прилучный (до того как раздобрел), Владимир Машков и покойный Игорь Тальков.

Владимир Машков. Постер к фильму " ОХОТА НА ПИРАНЬЮ "

Егор выглядит опрятным мужчиной. Видно, что несколько картинно тянет вперед подбородок.

- Челюга (нижняя челюсть. - Авт.) должна быть мощной - это признак альфы. Если у тебя впалая челюсть, значит, плохо кормили в детстве, низкий тестостерон. Многого с такими данными не добьешься. Посмотрите на Путина или Трампа - у них мощные подбородки, контуры лица. Такие могут вести за собой нацию. И посмотрите на Мерца и Макрона…

Кристиан Бэйл Фото: EAST NEWS.

ЖВАЧКА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

Егор бегает, занимается фитнесом, ходит к косметологу и в дорогие парикмахерские. Дома у него полка с пептидными кремами для лица из Италии по 8 - 10 тыс. руб. за баночку. Это сейчас самая трендовая косметика. По заверениям производителей, пептиды «дают команды» клеткам вырабатывать коллаген и гиалуроновую кислоту. В общем, рецепт вечной молодости.

Луксмаксеры практикуют определенную лицевую гимнастику.

- Дышать всегда нужно только носом, вдох делать диафрагмой. Язык при этом прижат к верхнему небу. Это называется мьюинг.

Пробую проделать. Сразу чувствую, как челюга подвыперла вперед, а уровень тестостерона в крови пошел вверх.

- Если так проходить месяц, запустится перестройка лицевой структуры, - утверждает Егор. - У меня первое время голова болела, от того что виски напряжены в таком положении.

Еще одно упражнение - чьюинг. Для этого используют тугую жевательную резинку. Продают на маркетплейсах по 300 - 500 рублей. Но можно сэкономить и купить в два раза дешевле жвачку из смолы лиственницы или забруса - крышечек пчелиных сот.

- Чьюинг - три подхода в день по 15 минут. Плюс дополняешь мясом. Лучше всего стейками, обжарка с кровью. И вообще мяса нужно больше есть.

ЕЩЕ ЕСТЬ ТРЕНАЖЕРЫ

Дома у луксмаксера коллекция тренажеров и прибамбасов, которые якобы помогают улучшить внешность. По утрам москвич катает кожу лица мезороллером - валик с небольшими иголками, которые должны активизировать кровоток. Еще есть Кануда - увесистый пластиковый ролик из Кореи. Его подкладывают под шею и прокатывают ее, лежа на спине или прижавшись к стене.

- Есть еще хардмаксинг (англ. hard - «тяжелый») - такие готовы прибегать к крайностям. Колоть препараты для снижения аппетита, стучать по скулам молоточками, обкалываются у косметологов, чтобы сформировать себе контуры лица.

Есть ли девушки луксмаксеры? Тема спорная. Тренировать челюгу дамы вроде как не стремятся. Но зацикленных на внешности бимб и барби хватает, особенно в Москве.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«В основе - неуверенность в себе»

- Луксмаксеры убеждены, что внешность - основной критерий личной ценности и залог успеха по жизни, - говорит клинический и семейный психотерапевт Татьяна Быстрова. - В основе - глубокая неуверенность в себе, стремление к идеалу и постоянное сравнение себя с другими, которое подпитывают глянцевые образы из соцсетей.

Фиксация на внешности часто связана со страхом осуждения, навязчивыми мыслями и действиями: частые проверки у зеркала, постоянный мониторинг «дефектов», навязчивое стремление к симметрии. Умеренно следить за внешностью - это нормально и часть здоровой самоподачи. Признак проблемы: улучшения не радуют, тревога растет, забота о внешности вытесняет все остальные интересы. У части луксмаксеров со временем развиваются депрессивные эпизоды, поскольку внешность не решает внутренних конфликтов.

Семейный анамнез часто включает критику внешности в детстве, условную любовь, требование соответствовать образу «настоящего мужчины» или нехватку эмоционального тепла и поддержки. Для таких людей луксмаксинг - это попытка закрыть детскую потребность в контроле и одобрении, которая так и не была удовлетворена.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Эти упражнения работают?

- Отношусь к луксмаксерским техникам сдержанно. В них есть рациональное зерно, но как самостоятельные методы лепки лица они не работают и даже опасны, - считает Косметолог, основатель центра остеопластики и омоложения «Мито-Баланс» Людмила Елисавецкая. - С точки зрения доказательной медицины мьюинг (техники тренировки мышц лица и челюсти. - Авт.) не меняет костную структуру лица. Лицевые кости формируются до определенного возраста, и изменить их положением языка невозможно. Нет научных данных, подтверждающих изменение формы челюсти с помощью мьюинга. А неправильное выполнение может привести к проблемам с прикусом, смещению зубов и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, что может вызвать головные боли. Чьюинг может сделать лицо квадратным и грубым. Но это работает, только пока мышцы в тонусе. Как только вы прекращаете тренировки, объем уходит. И да, это не меняет кость, а только накачивает мышцы, что при избытке может сделать лицо грубее и нарушить прикус.

Носовое дыхание - единственный пункт, у которого есть реальная физиологическая основа. Хроническое дыхание через рот у детей и взрослых действительно приводит к формированию узкой верхней челюсти и неправильному прикусу.

Миофункциональная терапия (методика, нацеленная на коррекцию работы челюстно-лицевых мышц. - Ред.), направленная на восстановление носового дыхания, улучшает тонус мышц глотки, снижает храп и апноэ. Для взрослых связь менее прямая, но переход на носовое дыхание улучшает насыщение тканей кислородом и положительно влияет на осанку и в общем на здоровье. Полезно, но само по себе лицо не меняет.

Если цель - улучшить овал, безопаснее обратиться к ортодонту, остеопату или миофункциональному специалисту и работать в комплексе, так как все процессы зависят друг от друга.

СЛОВАРИК «КП»

Больше максингов, занудных и разных

Нонна-максинг - тренд на максимальное приближение своего образа жизни к стереотипам об итальянских бабушках: никуда не спешить и кулинарить в удовольствие.

Файбермаксинг и протеинмаксинг - первые стараются потреблять как можно больше продуктов с клетчаткой, вторые сидят на белковых диетах.

Фрикшенмаксинг - отказ от технологических удобств, чтобы тренировать мозг и не забывать, как что-то делать руками: не использовать кофемашину, а варить в турке, не онлайн-созвон, а личная встреча.

Буксмаксеры - книголюбы.

Аурамаксинг - стремятся развивать харизму, чтобы окружающие были в восторге.

Джобмаксеры - карьеристы-трудоголики.

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