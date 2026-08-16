Министр транспорта Андрей Никитин поздравил авиаторов с Днем воздушного флота

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В воскресенье, 16 августа, страна отмечает День своего воздушного флота.
…- Сердце нашей авиации – люди, - говорится в поздравлении труженикам отрасли Министра транспорта России Андрея Никитина. - Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки лётных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков.
Их дело вы успешно продолжаете. Строите технику, внедряете цифровые решения и развиваете беспилотную авиацию.
- Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее.
- Каждый день авиакомпании перевозят двести семьдесят тысяч пассажиров. За этими цифрами – ежедневный труд двухсот сорока тысяч работников.
- Спасибо каждому за преданность небу. Благодаря вам люди становятся ближе друг к другу вне зависимости от расстояний.
- Особые слова благодарности – дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен.
- И большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более четырех тысяч специалистов.
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- Уважаемые коллеги! - Андрей Сергеевич тепло обратился к своему легендарному авиаколлективу. - Желаю вам здоровья, энергии и новых высот. Пусть каждый полет будет безопасным, а на Земле всегда ждут с любовью. С праздником!
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«Комсомолка» присоединяется. …