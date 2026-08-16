Министр транспорта Андрей Никитин поздравил авиаторов с Днем воздушного флота

Министр транспорта Андрей Никитин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 16 августа, страна отмечает День своего воздушного флота.

…- Сердце нашей авиации – люди, - говорится в поздравлении труженикам отрасли Министра транспорта России Андрея Никитина. - Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки лётных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков.

Их дело вы успешно продолжаете. Строите технику, внедряете цифровые решения и развиваете беспилотную авиацию.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МИНИСТР

- Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее.

- Каждый день авиакомпании перевозят двести семьдесят тысяч пассажиров. За этими цифрами – ежедневный труд двухсот сорока тысяч работников.

- Спасибо каждому за преданность небу. Благодаря вам люди становятся ближе друг к другу вне зависимости от расстояний.

- Особые слова благодарности – дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен.

- И большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более четырех тысяч специалистов.

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- Уважаемые коллеги! - Андрей Сергеевич тепло обратился к своему легендарному авиаколлективу. - Желаю вам здоровья, энергии и новых высот. Пусть каждый полет будет безопасным, а на Земле всегда ждут с любовью. С праздником!

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«Комсомолка» присоединяется. …