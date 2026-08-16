Петросян и Брухунова заплатили 5 миллионов рублей за отдых в Турции

Артист и его жена отдыхают в Турции. Фото: соцсети.

Евгений Петросян и его жена Татьяна уже вторую неделю отдыхают в Турции. Вместе с 80-летним артистом и его 37-летней музой проводят каникулы их маленькие дети - 6-летний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда.

Молодая избранница юмориста в соцсетях щедро делится снимками, снятыми на курорте. Татьяна снимает детей на пляже, демонстрирует интерьеры своего номера и аппетитные десерты на шведском столе в ресторане отеля. Не обошлось и без снимков в купальнике.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают в отеле Bayou Villas. Фото: соцсети.

В прошлом году Петросян и его жена отдыхали в Белеке, славящемся своими песчаными пляжами и комфортным для маленьких детей заходом в море. В этот раз супруги решили попробовать новую локацию. Евгений Ваганович снял для любимой Татьяны и детей роскошную виллу в отеле Bayou Villas. Он расположен в курортном районе Кунду, в 20 километрах от центра Антальи.

В отеле нет привычных массовому туристу многоэтажных корпусов: в нем всего 24 виллы, рассчитанных на очень состоятельных постояльцев. В каждом домике – одна, две, три или четыре спальни, а также частный сад и два личных бассейна. Виллы выполнены в современном дизайне, отделаны деревом и утопают в зелени.

В отеле всего 24 виллы, так что многолюдным его не назовешь. Фото: соцсети.

Судя по всему, Евгений Ваганович с Татьяной арендовали виллу с двумя спальнями. К дому в 502 квадратных метра прилагается личный дворик площадью 314 квадратных метров с частным садом (188 квадратов) и двумя подогреваемыми бассейнами – один с пресной, другой с соленой водой.

Татьяна обожает плескаться в личном бассейне. Фото: соцсети.

Частный водоем скрыт от посторонних глаз. Фото: соцсети.

На вилле также есть сауна, джакузи, бильярд, тренажерный зал, массажная комната и просторная гардеробная, где Татьяна хранит свои дизайнерские сумки и дорогие наряды.

На каждой вилле два бассейна - один с пресной, второй с морской водой. Фото: соцсети.

Первый этаж дома занимает гостиная с мягкими коврами и уютными диванами, где Евгений Ваганович каждый вечер, по словам Татьяны, устраивает «игрища» с детьми. На втором этаже расположены две спальни: одна с двуспальной кроватью королевского размера, вторая – с двумя раздельными кроватями для детей.

На первом этаже виллы супругов - гостиная. Фото: соцсети.

В гостиной 80-летний отец каждый вечер устраивает игрища с детьми. Фото: кадр видео.

Юный Ваган с детства окружен роскошью. Фото: соцсети.

На территории отеля есть несколько ресторанов «ультра олл инклюзив», которые привели Татьяну в полный восторг. Соцсети избранницы Петросяна пестрят фотографиями изысканных десертов, снятых на шведском столе. К услугам постояльцев также частный песчаный пляж.

Лестница ведет на второй этаж, где расположены спальни. Фото: соцсети.

Во сколько же обошелся Евгению Вагановичу такой отпуск? На сайте курорта Bayou Villas вилла с двумя спальнями в августе стоит 2333 евро за ночь (232 тысячи 950 рублей). Таким образом, двухнедельный отдых в отеле (стандартный турпакет - 15 дней) Петросяну обошелся в 3 млн 494 тысячи рублей.

К этой сумме следует прибавить стоимость перелета до Антальи и обратно. В своем блоге Татьяна публиковала снимки из бизнес-класса «Аэрофлота»: в августе билеты в оба конца стоят 1 млн 311 тысяч рублей для 2 взрослых и 2 детей. Итого Евгений Ваганович заплатил за отпуск в Турции почти 5 млн рублей, а если быть точным - 4 миллиона 805 тысяч рублей.

Впрочем, возможно, 80-летний Петросян и его жена, как многие состоятельные супруги, предпочитают спать в разных спальнях. Мол, так комфортнее, никто не храпит под ухом. В этом случае они сняли виллу с тремя спальнями. Такой дом обходится в 2912 евро в день (290 тысяч 760 рублей). Вместе с перелетом 15 дней отдыха на вилле с тремя спальнями стоят уже 5 миллионов 672 тысячи рублей.

У каждой виллы есть просторная терраса и частный сад. Фото: соцсети.

Татьяна не раз подчеркивала, что обожает мужа за его щедрость.

«Волшебник знает все мои хотелки», - обычно кокетливо говорит она, демонстрируя в соцсетях очередной дорогой подарок Евгения Вагановича.

На вилле также есть бильярд и тренажерный зал... Фото: соцсети.

...а также массажная комната. Фото: соцсети.

Один из ресторанов. Фото: соцсети.

Соцсети избранницы Петросяна пестрят фотографиями изысканных десертов, снятых на шведском столе. Кажется, во время отпуска она набрала несколько лишних килограммов. Фото: соцсети.