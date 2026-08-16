Варшава тоже хочет сыграть в переговоры по Украине: ее ставка – это западные области

Глава польского МИД Радослав Сикорский буквально только что предложил создать «Европейский легион» с участием украинских военных Фото: REUTERS.

Лицемерное двуличие поляков в отношении украинцев ни у кого давно уже не вызывает сомнений. Польское руководство, к какой бы партии его представители ни принадлежали, к правящей или оппозиционной, готовы терпеть украинцев в качестве расходного материала, который обязан уничтожать русских, то есть москалей и кацапов, но при этом, украинцы обязаны покаяться за Волынскую резню, отречься от Бандеры и бандеровской идеологии и признать доминирование поляков над ними. Собственно, об этом фактически прямо заявил недавно президент Польши Кароль Навроцкий, когда объявил, что Польша всегда поможет Украине в войне против русских, но не допустит бандеровских флагов. А Навроцкого поддерживают оппозиционные политические силы в республике.

Примечательно, что принадлежащий к правящей партии убежденный русофоб, вице-премьер и глава польского МИД Радослав Сикорский буквально только что предложил создать «Европейский легион» с участием украинских военных. Сикорский заявил о необходимости создания постоянных европейских сил внутри Европы, чтобы они могли брать на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне изменения приоритетов США. А набирать в такой легион он намерен опытных военных со всей Европы, в том числе украинских ветеранов ВСУ после окончания войны. Польский министр вроде бы и подчеркивает, что это формирование не будет направлено против НАТО, но идея создания нового военно-политического блока внутри Европы с участием Украины, но без США стала настолько популярна в определенных европейских кругах, что слова Сикорксого воспринимаются как дежурные и никого ни к чему не обязывающие отговорки.

Можно подумать, что русофоб Сикорский настолько ограничен, будто не понимает – именно ветераны ВСУ после войны останутся носителями той самой бандеровской идеологии, которую категорически не приемлет польское общество. Более того, они уже сейчас являются современными бандеровцами, для которых устроить новую Волынскую резню – как чихнуть, только вот приказ командира получить, а можно и без него. Но не стоит недооценивать Сикорского. Он, хоть и старый проверенный алкоголик, но мыслит категориями государственных интересов. И он явно задумал исправить вопиющую историческую несправедливость в отношении Польши.

А для начала движения по этому пути Сикорский потребовал включить Польшу в число переговорщиков по украинской тематике. По словам глав МИД Польши, Варшава поддерживает дипломатические инициативы США, однако устойчивое мирное соглашение невозможно без участия Украины и европейских государств. От трех стран Европы – Франции, Германии и Британии – такие слова уже фактически прозвучали, А Польша претендует на то, что это «Евротрио» преобразовать в «европейский квадрат», добавив в эту конфигурацию себя. Как особо подчеркнул Сикорский, европейские страны являются не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками ситуации, и должны учитывать собственные интересы при формировании будущего мирного соглашения, хоть его и будут подписывать Киев и Москва.

Польша сможет забрать себе те земли, которые сейчас именуются Западной Украиной Фото: REUTERS.

Спрашивается, зачем полякам лезть в это бодяжное болото, которое называется Украиной? Есть только один ответ, который оправдывает все эти усилия – Варшава в действительности уверена не только в том, что Украина в итоге окончательно проиграет войну, но и в том, что Незалежная развалится или будет находиться на настолько тонкой грани развала, что ее достаточно будет всего лишь легонечко подтолкнуть. А в результате Польша сможет забрать себе те земли, которые сейчас именуются Западной Украиной. Восстановить, как считают в Польше, «историческую справедливость». Пусть не все – от Западной Белоруссии им шиш без масла достанется, но Западная Украина сама по себе – очень лакомый кусок. Кроме того, участие в переговорном процессе позволит и дальше «рулить Украиной» через своих назначенцев, которых можно будет просунуть на руководящие должности. Плюс к этому, через тот же «Европейский легион» обеспечить контроль над украинской армией.

А самое интересное заключается в том, что жители этих регионов воспримут такую польскую аннексию как манну небесную. Ведь в составе Польши они войдут в вожделенный ими Евросоюз, куда готовы пролезть хоть тушкой, хоть чучелом. Тем более, наплевав на другие регионы Украины – ведь не надо будет в таком случае делиться с соседями, а значит – им больше достанется.

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