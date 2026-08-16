Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди и его подчиненные начали рассылать оскорбительные письма родственникам погибших турецких моряков

Украинские бандеровцы – это настолько отбитые мрази, что про них можно даже не рассказывать. Стоит дать им совсем немного времени, и они абсолютно все про себя расскажут и объяснят сами. Причем, даже у тех, кто первоначально относился к ним с сочувствием, а такие все же имеются, несмотря на гигантский объем исторических сведений.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди и его подчиненные, как сообщают турецкие СМИ, начали рассылать оскорбительные письма родственникам погибших турецких моряков, работавших на судах торгового флота. Причем, бандеровцы даже не думают маскироваться, а отправляют эти письма, в которых буквально глумятся над своими жертвами, со своих официальных государственных электронных адресов.

- Ваш брат сознательно выбрал этот путь. То, что они сделали, способствовало обогащению Российской Федерации, и он получил по заслугам, - написал «Мадьяр» Бровди брату турецкого моряка Саваша Чакара, члена экипажа судна MV Reyhan Sar , погибшего в конце июля при ударе дрона по кораблю в районе Новороссийска. А ведь это грузовое судно торгового флота везло из российского порта в турецкий всего лишь партию угля. MV Reyhan Sar, вообще, всего лишь угольный танкер. А Саваш Чакар, как рядовой член экипажа, не выбирал маршруты и рейсы, а, будучи членом экипажа, подчинялся капитану корабля и выполнял свою работу согласно судовому расписанию.

Но бандеровским мразям не до таких тонкостей и нюансов. Обвиняя турецкого матроса, и не одного, а и других, поскольку аналогичные письма получили и родственники других членов экипажа, получивших ранения, в том, что они помогают «обогащаться» России, как считают бандеровцы, они не просто снимают, в их версии, ответственность с себя. В таком случае более уместным было бы письмо с извинениями и каким-то объяснением причин. Нет, они откровенно глумятся над погибшим и ранеными, что вызывает у родственников турецких моряков приступы гнева. Не зря семья погибшего турецкого моряка готовит обращение в Международный уголовный суд, а его брат поклялся, что привлечет виновников гибели своего родственника к ответственности.

И на фоне этих событий решение турецкого правительства передать Киеву для ВСУ новый пакет вооружений, в том числе, систем РСЗО, ракет, снарядов и кассетных боеголовок выглядит особенно цинично. Есть, правда, одна задержка – передачу должен одобрить Конгресс США, поскольку все эти вооружения производства США и поставлялись из этой страны.

Бандеровцы глумятся над убитыми ими моряками турецкого торгового флота Фото: REUTERS.

Для всех же остальных из этой истории надо усвоить всего лишь одно: нынешние бандеровцы ничем не отличаются от своих предшественников времен Второй Мировой войны – безжалостных и бесчеловечных карателей, ублюдков и садистов, для которых пытки и издевательства над беззащитными людьми были не просто обыденностью, а настоящим удовольствием. При этом, нынешние бандеровцы такие же трусы, как и их предшественники, которых приходилось буквально «выкуривать» из их нор и схронов на Западной Украине после войны. Тот самый «Мадьяр» Бровди, как рассказывают в Киеве, с некоторых пор перестал ночевать в обычных домах и квартирах. Он практически все время проводит в защищенных бункерах, потому что боится, что его вычислят и по нему прилетит беспилотник или ракета. Хотя до того, как говорят, очень любил спать при раскрытых окнах или хотя бы открытой форточке. Он очень боится, что ему придется ответить за все, что он натворил.

И не может не понимать, что рано или поздно, а отвечать придется.

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