Яглыч живет по понятиям, Чонишвили строит любовь: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Капитана Круглова (Сергей Чонишвили) Надежда (Ирина Горячева) встречает в самый сложный период жизни. Кадр из фильма «Петербургский роман», 2018

«Петербургский роман»

Мелодрама, 12+

Очередная летняя премьера сериала, пролежавшего на полке несколько лет. «Петербургский роман» режиссер Александр Муратов снял в далеком 2018 году, а показать решили только сейчас. Но назвать его устаревшим не получится - темы поднимаются вечные.

В центре сюжета петербурженка Надежда, которая в один «чудесный» день теряет все. Муж, с которым прожила 20 лет, уходит к любовнице вдвое моложе, выросшая дочь сбегает из семейного гнезда, а любимая собака вдруг умирает. Вдобавок ко всему выясняется, что серьезный сосед по старинному дому в центре города замыслил против героини что-то нехорошее. Как и положено в мелодраме, без любви Надежда не обойдется - случайная встреча перевернет все…

В ролях: Ирина Горячева, Сергей Чонишвили, Олег Масленников-Войтов, Александра Флоринская, Владимир Еремин, Анатолий Кот, Екатерина Васильева, Валерий Баринов, Владимир Селезнев, Диана Милютина.

Понедельник - четверг, 22.00.

1 Канал

Плохой полицейский (Владимир Яглыч) и его девушка (Настасья Самбурская). Кадр из сериала «Малой», 2026

«Малой»

Комедия, 16+

Выпускник академии МВД Саша отправляется служить в самый сложный район небольшого городка Югодонска (в сериале эту роль «сыграл» Таганрог). Парень надеется найти папашу, о котором знает лишь понаслышке - это знаменитый оперативник по прозвищу Малой. Но реальность оказывается не такой легендарной - Малой живет и работает по своим правилам. Саша становится напарником своего отца и пытается заставить его все делать по протоколу. Смогут ли они найти общий язык и договориться о том, что такое закон и справедливость? И может ли это быть смешным?

В ролях: Владимир Яглыч, Тимофей Кочнев, Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев, Елизавета Кононова, Борис Каморзин, Денис Никитин.

Понедельник - четверг, 20.00.

ТНТ

Майор Нестерова (Елена Подкаминская) сможет постоять за себя. Кадр из сериала «Овчарка», 2024

«Овчарка»

Детектив, 16+

Нет, это не женский вариант «Мухтара». Майора Александру Нестерову Овчаркой прозвали коллеги за принципиальность и хватку (так указано в описании, в кадре Нестерову собакой никто не называет). В силу обстоятельств ей придется оставить в Москве дочь-подростка и престарелую мать, чтобы отправиться в командировку в Тверь.

Там следователь познакомится с молодым любителем рыбалки, капитаном, поможет местным раскрыть не самые страшные и сложные дела - по одному в течение одной-двух серий, а параллельно еще и влюбится. В связи с этим придется разбираться в отношениях с женатым начальником, а еще с таинственными злодеями (полицейскими и не только), которые копают под майора и ее семью. Пока в эфире снова идет первый сезон, зрители ждут премьеры второго.

В ролях: Елена Подкаминская, Антон Батырев, Иван Мулин, Влад Абашин, Иван Шибанов, Татьяна Бабенкова, Анна Лутцева, Андрей Иванов, Алина Ланина, Мария Антонова, Александр Рагулин.

Понедельник - четверг, 21.30.

Россия 1

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить