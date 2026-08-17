Яглыч живет по понятиям, Чонишвили строит любовь: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

«Петербургский роман»
Мелодрама, 12+
Очередная летняя премьера сериала, пролежавшего на полке несколько лет. «Петербургский роман» режиссер Александр Муратов снял в далеком 2018 году, а показать решили только сейчас. Но назвать его устаревшим не получится - темы поднимаются вечные.
В центре сюжета петербурженка Надежда, которая в один «чудесный» день теряет все. Муж, с которым прожила 20 лет, уходит к любовнице вдвое моложе, выросшая дочь сбегает из семейного гнезда, а любимая собака вдруг умирает. Вдобавок ко всему выясняется, что серьезный сосед по старинному дому в центре города замыслил против героини что-то нехорошее. Как и положено в мелодраме, без любви Надежда не обойдется - случайная встреча перевернет все…
В ролях: Ирина Горячева, Сергей Чонишвили, Олег Масленников-Войтов, Александра Флоринская, Владимир Еремин, Анатолий Кот, Екатерина Васильева, Валерий Баринов, Владимир Селезнев, Диана Милютина.
Понедельник - четверг, 22.00.
1 Канал
«Малой»
Комедия, 16+
Выпускник академии МВД Саша отправляется служить в самый сложный район небольшого городка Югодонска (в сериале эту роль «сыграл» Таганрог). Парень надеется найти папашу, о котором знает лишь понаслышке - это знаменитый оперативник по прозвищу Малой. Но реальность оказывается не такой легендарной - Малой живет и работает по своим правилам. Саша становится напарником своего отца и пытается заставить его все делать по протоколу. Смогут ли они найти общий язык и договориться о том, что такое закон и справедливость? И может ли это быть смешным?
В ролях: Владимир Яглыч, Тимофей Кочнев, Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев, Елизавета Кононова, Борис Каморзин, Денис Никитин.
Понедельник - четверг, 20.00.
ТНТ
«Овчарка»
Детектив, 16+
Нет, это не женский вариант «Мухтара». Майора Александру Нестерову Овчаркой прозвали коллеги за принципиальность и хватку (так указано в описании, в кадре Нестерову собакой никто не называет). В силу обстоятельств ей придется оставить в Москве дочь-подростка и престарелую мать, чтобы отправиться в командировку в Тверь.
Там следователь познакомится с молодым любителем рыбалки, капитаном, поможет местным раскрыть не самые страшные и сложные дела - по одному в течение одной-двух серий, а параллельно еще и влюбится. В связи с этим придется разбираться в отношениях с женатым начальником, а еще с таинственными злодеями (полицейскими и не только), которые копают под майора и ее семью. Пока в эфире снова идет первый сезон, зрители ждут премьеры второго.
В ролях: Елена Подкаминская, Антон Батырев, Иван Мулин, Влад Абашин, Иван Шибанов, Татьяна Бабенкова, Анна Лутцева, Андрей Иванов, Алина Ланина, Мария Антонова, Александр Рагулин.
Понедельник - четверг, 21.30.
Россия 1
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