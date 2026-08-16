Степашин: И Буш-младший, и Клинтон обещали - расширения НАТО на Восток не будет

Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 19 августа, - 35 лет путчу ГКЧП. (Государственный комитет по чрезвычайному положению.)

СПРАВКА «КП»

Этот самопровозглашенный орган власти в СССР существовал с 19-го по 21 августа 1991 г. Его создали члены высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ президента Советского Союза Михаила Горбачёва. ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения и предпринял попытку отстранить Горбачёва от власти.

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Этой теме будут посвящены «Диалоги» - с участием экс-премьера РФ Сергея Степашина. Программа выйдет в эфир Радио «Комсомольская правда» в ближайшие дни.

А пока - в качестве анонса - небольшой, но - примечательный фрагмент…

…- Сергей Вадимович, как вы думаете, в 2014–м - 2015 годах были приняты так называемые Минские соглашения. Текст их закреплял «основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе». И не только… Почему эти договоренности не сработали? Более того - блок НАТО вскоре после этого, проявляя свою агрессивность, двинулся на Восток…

…- Приезжал к нам еще раньше Буш-младший, помните? Встречи, переговоры - все.

- И Клинтон приезжал.

- И Клинтон. И все говорили: никакого расширения НАТО не будет вообще. Бывшие союзные республики в НАТО? Да это вообще не может быть никогда.

Мне это Клинтон, кстати, лично говорил в свое время. Обманули? Обманули. С Минскими соглашениями - обманули? Обманули.

- Даже Меркель.

- А Меркель и уговорила: Германия - с Россией…

Более того, когда Янукович (президент Украины. - Авт.) сидел за столом рядом с представителями ФРГ, Польши и Франции… (Разумеется, и России)

И когда все договорились - подписали: в мае 2014-го - выборы на Украине.

Прошли бы выборы, избрали бы того же Петю Порошенко*. Или какого-нибудь вороватого еще одного представителя украинского бизнеса. Не было бы ничего. Они же обманули. Так?

- К сожалению.

- Поэтому, когда нас в чем-то обвиняют, вы на себя посмотрите. Как в басне Крылова. На себя посмотрите. Обратитесь на себя. В зеркало взгляните…

Мы теперь уже все поняли.

Возвращаясь к царствованию Александра III… В России есть только два союзника - армия и флот. Но теперь еще и военно-космические войска.

* внесен в список экстремистов и террористов в РФ

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