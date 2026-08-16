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Общество16 августа 2026 21:15

Украина умоляет о перемирии, Россия готова захватывать западные танкеры, родители школьников смогут оспорить оценку по поведению

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Украина умоляет Россию о перемирии

2 место. Запад хочет победить Россию, а не погибнуть вместе с ней

3 место. Россия готова захватывать западные танкеры

4 место. Виктор Бут из Крыма - какая обстановка на полуострове и как будем отвечать на теракты укронацистов

5 место. Родители школьников смогут оспорить оценку за поведению

6 место. Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой

7 место. Чудеса солнечного затмения 2026 года: деревья кричат, облака исчезают, люди летают

8 место. Кирилл Туриченко из «Иванушки International»: Меня всегда сравнивали с Игорем Сориным и Олегом Яковлевым

9 место. Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить

10 место. ФАС поймал сериал «СашаТаня» на нарушении закона о рекламе: что будет дальше