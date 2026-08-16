«Пугачева хотела остаться в России, Галкин* зря потащил ее за собой»: Комик сломал жизнь 77-летней жены и детей

Алла Пугачева. Фото: кадр видео.

Звезды российского шоу-бизнеса не раз утверждали, что Алла Пугачева вынужденно уехала вслед за мужем Максимом Галкиным* в эмиграцию. Мол, комик шантажировал пожилую жену и говорил, что если она не последует за ним, он заберет у нее детей. Теперь к этой версии склоняются и западные поклонники певицы. Блогер из Юрмалы Диана обвинила иноагента в том, что он лишил будущего не только жену, но и своих детей, заставив их уехать из России.

Недавно 77-летняя Алла появилась на музыкальном фестивале в Юрмале. Певица с трудом передвигалась, опираясь на палочку. Оказывается, она упала, сломала бедро и четыре месяца оставалась обездвиженной. По мнению Дианы, вынужденная эмиграция подкосила здоровье певицы, и виноват в этом Галкин*. Блогер уверена: артистка, лишенная привычного окружения, чахнет и увядает на глазах.

«Считаю, что Максим Галкин*, будучи молодым мужчиной, зря тронул с места Аллу Борисовну Пугачеву, у которой здоровье пострадало в связи с этим. Сорвались и дети, хотя все они очень неплохо жили в России, они имели блага. И как сама Алла Борисовна в интервью сказала, и как многие потом подтвердили, она ходила, спрашивала, договаривалась (чтобы Максим* смог вернуться в Россию и вновь работать на ТВ – Ред.). Она хотела остаться в России. Но Галкин потащил ее за собой», - подчеркнула Диана.

На чужбине певице, привыкшей к всеобщему почитанию, роскоши и комфорту, пришлось несладко. Покинув родину, супруги сначала обосновались в Израиле и получили гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость. В Израиле им приходилось прятаться от воздушных налетов в подвале, и звездное семейство перебралось в Лимасол.

На Кипре Пугачева ведет жизнь скромной домохозяйки и почти никуда не выходит. Дети после эмиграции сменили несколько школ и первое время очень скучали по своим друзьям в России. Сейчас они учатся в английской школе в Лимасоле.

Максима Галкина* винят в плачевном финале жизни певицы. Фото: кадр видео.

Диана считает, что Алла Борисовна всегда прекрасно жила, при любом строе – что в СССР, что в России. Она имела вес в обществе и была вхожа в высокие кабинеты. Теперь же, после отъезда из России, все изменилось.

«Столько хейта, сколько получила Алла Борисовна за всё это время, ни один советский и российский артист не получал. Потому что Пугачева - это спорная фигура. Мы понимаем, что она могла выживать и при Брежневе, и при Андропове, и при Черненко. Пугачева прекрасно жила при Горбачеве, при Путине прекрасно себя чувствовала. Я думаю, что она и сейчас прекрасно бы жила, если бы не Галкин*», - уверена Диана.

*Признан в РФ иноагентом.

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