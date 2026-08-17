- …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU. Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала «самый масштабный» санкционный пакет ЕС против России с 2022 года. Ее слова передает Die Welt.
Каллас заявила, что «новый пакет санкций станет рекордным за последние четыре года». По ее словам, «перечень подсанкционных российских граждан и организаций расширится на 30%».
Фото: REUTERS.
Каллас также отметила, что расширение санкций запланировано на предстоящую осень.
Эту тему мы и обсудили в понедельник, 17 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…
- Ну, почему до госпожи Каллас никак не дойдет, что против России это давно уже не работает? Ну, вот - никак! Что мешает это понять? Мы можем ей в этом как-то помочь? Да и надо ли, Мария Владимировна?
- По такому же принципу, - считает Мария Захарова, - жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря - хорошими делами прославиться нельзя».
- О! Прямо в точку! Спасибо Вам, Мария Владимировна!
Из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»
Слова Эдуарда Успенского.
Музыка Владимира Шаинского.
Кто людям помогает –
Тот тратит время зря, ха-ха, Хорошими делами
Прославиться нельзя.
Вот почему я всем и каждому советую
Всё делать точно так,
Как делает старуха
По кличке Шапокляк.
Как делает старуха
По кличке Шапокляк!
Кто людям помогает –
тот тратит время зря, ха-ха,
Хорошими делами
Прославиться нельзя, Прославиться нельзя, Прославиться нельзя!
Когда людей с балкона
Я оболью водой,
Мне кажется, что снова
Я стала молодой!
Вот почему я всем и каждому советую
Всё делать точно так,
Как делает старуха
По кличке Шапокляк.
Как делает старуха
По кличке Шапокляк!
Кто людям помогает – тот тратит время зря, ха-ха,
Хорошими делами
Прославиться нельзя, Прославиться нельзя, Прославиться нельзя!