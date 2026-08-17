Мария Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

- …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU. Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала «самый масштабный» санкционный пакет ЕС против России с 2022 года. Ее слова передает Die Welt.

Каллас заявила, что «новый пакет санкций станет рекордным за последние четыре года». По ее словам, «перечень подсанкционных российских граждан и организаций расширится на 30%».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала новый санкционный пакет ЕС против России, самый масштабный с 2022 года Фото: REUTERS.

Каллас также отметила, что расширение санкций запланировано на предстоящую осень.

Эту тему мы и обсудили в понедельник, 17 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Ну, почему до госпожи Каллас никак не дойдет, что против России это давно уже не работает? Ну, вот - никак! Что мешает это понять? Мы можем ей в этом как-то помочь? Да и надо ли, Мария Владимировна?

- По такому же принципу, - считает Мария Захарова, - жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря - хорошими делами прославиться нельзя».

- О! Прямо в точку! Спасибо Вам, Мария Владимировна!

ПЕСНЯ СТАРУХИ ШАПОКЛЯК

Из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

Слова Эдуарда Успенского.

Музыка Владимира Шаинского.

Кто людям помогает –

Тот тратит время зря, ха-ха, Хорошими делами

Прославиться нельзя.

Вот почему я всем и каждому советую

Всё делать точно так,

Как делает старуха

По кличке Шапокляк.

Как делает старуха

По кличке Шапокляк!

Кто людям помогает –

тот тратит время зря, ха-ха,

Хорошими делами

Прославиться нельзя, Прославиться нельзя, Прославиться нельзя!

Когда людей с балкона

Я оболью водой,

Мне кажется, что снова

Я стала молодой!

Вот почему я всем и каждому советую

Всё делать точно так,

Как делает старуха

По кличке Шапокляк.

Как делает старуха

По кличке Шапокляк!

Кто людям помогает – тот тратит время зря, ха-ха,

Хорошими делами

Прославиться нельзя, Прославиться нельзя, Прославиться нельзя!