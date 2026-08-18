Прием заявок на премию «Клиника года – 2026» продлен до 15 сентября

Фото сгенерировано ИИ

Премия, которую «Комсомольская правда» проводит уже 12-й год, – это один из самых авторитетных отраслевых проектов, ориентированный на народную и экспертную оценку медицинских организаций. Главный акцент при выборе лауреатов делается на качестве сервиса, отношении к пациенту и человеческом факторе. Именно эти аспекты сами пациенты называют ключевыми при выборе клиники.

Чем полезно участие в премии медицинским учреждениям и специалистам?

- Престиж и признание. Победа или финал в премии – это независимая оценка со стороны пациентов и ведущих экспертов отрасли.

- Участие бесплатное. В «Клинике года» нет вступительного взноса – это решение организаторов премии, принятое для того, чтобы максимальное количество государственных и частных клиник могли позволить себе принять участие в премии.

- Продвижение. Участники получают возможность рассказать о себе на ресурсах медиагруппы «Комсомольская правда» (аудитория сайта kp.ru – более 52 млн человек), в том числе в рамках дополнительного информационного сопровождения своего участия в премии, способствуя этим не только повышению узнаваемости своей клиники, но и привлечению пациентов.

- Нетворкинг. Награждение победителей пройдет 10 декабря 2026 года в рамках «Российской недели здравоохранения – 2026». А финалистов ждет закрытый торжественный прием и общение с коллегами и членами жюри.

Фото сгенерировано ИИ

Экспертный совет и доверие отрасли

В состав экспертного совета премии «Клиника года – 2026» вошли ведущие представители медицинского сообщества, руководители федеральных центров и общественные деятели:

- Олеся Вячеславовна Носова, главный редактор и генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда»:

«Мы оцениваем в первую очередь сервисную составляющую и отношение к пациенту – именно то, что наиболее важно для людей».

- Анна Александровна Шашлова, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», издатель журнала «Хороший доктор», член Общественного совета Росздравнадзора:

«Участие в премии бесплатное – это сознательное решение для максимального охвата. Главная особенность – народное голосование, которое оценивает прежде всего медицинский сервис».

- Александр Александрович Белкин, главный редактор журнала «Хороший доктор», к.м.н., сердечно-сосудистый хирург/флеболог.

- Николай Аркадьевич Дайхес, директор НМИЦО ФМБА России, чл.-корр. РАН, председатель Комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности ТПП РФ:

«У нас достаточно премий, которые оценивают клинические успехи и технологии. А изюминка «Клиники года» в том, что здесь в центре внимания – отношение к пациенту».

- Олег Олегович Янушевич, ректор Российского университета медицины Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России:

«Основные жалобы пациентов идут даже не на проведенное лечение, а на отношение к пациенту. Это самое главное».

- Виктор Александрович Дмитриев, председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей:

«Как театр начинается с вешалки, так и клиника начинается с первого впечатления и отношения к пациенту».

- Муслим Ильясович Муслимов, член Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев здравоохранения:

«Национальная ассоциация управленцев здравоохранения готова оказывать всестороннюю поддержку. Крайне важна надежная верификация голосов, чтобы результаты отражали реальное мнение пациентов».

- Леонид Анатольевич Огуль, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор.

- Ирина Валерьевна Боровова, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член Общественного совета при Росздравнадзоре.

- Яна Михайловна Винокурова, юрист в сфере здравоохранения, учредитель проекта юридического сопровождения деятельности медицинских организаций ПроМедЛекс.

- Валерий Юрьевич Домашенко, основатель компании деловых мероприятий по росту медицинского бизнеса GrowthMed:

«Авторитетная премия именно для клиник востребована. Клиникам важно соревноваться и получать признание своих достижений».

Эксперты единодушно поддержали сочетание народного голосования и профессиональной оценки жюри.

Фото сгенерировано ИИ

Формат и номинации

Премия включает 9 номинаций: «Многопрофильная клиника года», «Специализированная клиника года», «Врач года», «Стационар года», «Инновации года», «Прорыв года», «Чек-ап года», «Эстетика, красота и здоровье», «Восстановление и реабилитация».

Этапы оценки: народное голосование определяет топ-5 финалистов в каждой номинации, после чего экспертное жюри выбирает трех победителей в каждой номинации. Это сочетание обеспечивает и широкую объективность, и высокий профессиональный стандарт.

Партнеры

Проект проходит при поддержке «Российской недели здравоохранения – 2026», ЭКСПОЦЕНТРа, Торгово-промышленной палаты РФ, Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и Национальной ассоциации управленцев здравоохранения.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте премии.

Контакт для участников: klinikagoda.russia@phkp.ru