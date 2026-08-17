Новая профессия — новые возможности: как работает программа бесплатного переобучения

Благодаря программе бесплатного переобучения можно приобрести востребованную и перспективную профессию. Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство городских новостей "Москва".

От сварщика до специалиста по ИИ

Рынок труда меняется, и требования работодателей вместе с ним. Программа бесплатного переобучения в нацпроекте «Кадры» помогает освоить востребованные профессии или обновить знания без дополнительных затрат.

В 2026 году соискателям доступны 186 направлений переобучения, ветеранам СВО — 213. Среди них много рабочих специальностей, которые особенно нужны на предприятиях: сварщики, токари, слесари, механики, водители автобусов, швеи. Параллельно большое внимание уделяется цифровым профессиям: можно получить квалификацию специалиста по информационным системам, безопасности данных или работе с искусственным интеллектом.

Пройти обучение бесплатно могут ветераны СВО, молодежь, люди старше 50 лет, родители в декрете, люди с инвалидностью, безработные и те, кто обратился в службу занятости в поисках работы.

Интерес к программе растет. Только за первое полугодие бесплатным переобучением воспользовались почти 73 тысячи человек. Самой популярной оказалась программа по работе с системами ИИ — ее выбрали около 3,9 тысячи человек. В топе также аналитика данных, работа с программным обеспечением, профессии сварщика и помощника по уходу.

Новая работа после возвращения

Программа дает возможность получить востребованную специальность и во время работы. Так получилось у ветерана СВО, жителя Калининградской области Дана Горбачева. После возвращения он обратился в кадровый центр «Работа России» за помощью в трудоустройстве.

Фото: Алексей ФОМИН.

Специалисты предложили вакансию слесаря механосборочных работ на предприятии «Автотор». Сейчас Дан работает здесь и параллельно проходит бесплатное обучение на водителя погрузчика.

— Новое место отлично подошло. Хорошая зарплата, нормальный коллектив, и работодатель учитывает состояние здоровья при распределении нагрузки, — рассказывает он. В планах на будущее – закончить обучение, начать работать по новой специальности, набраться опыта и двигаться дальше.

Тем, кто только вернулся и ищет себя, Дан советует не гнаться сразу за заработком.

— Главное, чтобы работа подходила по состоянию здоровья. Здоровье ни за какие деньги не купишь. И желаю каждому найти дело, которое приносит и удовольствие, и хороший доход.

Обучение с гарантированным трудоустройством

Алексей Уткин переехал в Красноярский край, чтобы быть рядом с пожилым отцом. С переездом возник практический вопрос: как найти стабильную работу недалеко от дома. Алексей присмотрелся к пассажирским перевозкам, но для работы водителем автобуса не хватало категории «Д».

В службе занятости предложили конкретное решение: бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством в муниципальной транспортной компании. После экзаменов Алексей получил удостоверение, все необходимые допуски и новую работу.

— Чтобы самому выучиться на водителя автобуса, нужно потратить значительную сумму. Около 60 тысяч рублей на само обучение, плюс еще затраты на бензин, медкомиссию — итого порядка 70 тысяч рублей. Сам бы такие затраты не потянул. Центр занятости очень помог: это оплата обучения, медкомиссии, проезд к месту учебы и обратно, а также бесплатное проживание во время учебы. Мне нужно было лишь стараться и добросовестно учиться, - рассказал Алексей.

Сейчас у него есть стабильная работа и возможность каждый день заботиться об отце.

Подать заявку на бесплатное переобучение можно:

• онлайн на портале «Работа России»;

• лично в кадровом центре «Работа России».