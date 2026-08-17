Запретят ли голливудские фильмы в России? О чем на самом деле спорят в киноиндустрии на фоне конфликта «Человека-паука» с «Колобком»

В социальных сетях появились посты, что в России якобы собираются полностью запретить показ зарубежного и, в частности, голливудского кино Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

"В России скоро запретят показывать зарубежное кино" – такие публикации появились в соцсетях. В них утверждается, что якобы голливудские фильмы даже в неофициальном прокате могут исчезнуть из российских кинотеатров. И все это на фоне горячего спора о сроках прокатов «Человека-паука» и нашего «Колобка». KP.RU разбирался, действительно ли власти ужесточают требования и устанавливают запреты, чтобы иностранному кино больше не нашлось места в российских кинотеатрах.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях появились посты, что в России якобы собираются полностью запретить показ зарубежного и, в частности, голливудского кино. Авторы слухов утверждают, что иностранные фильмы исчезнут даже из неформального проката, а зрители окончательно лишатся доступа к мировым новинкам на больших экранах.

На самом деле ни о каком тотальном запрете речи не идет — в профессиональном сообществе и органах власти обсуждаются совершенно иные механизмы: соблюдение законодательства, прозрачность учета билетов и контроль «серого» проката.

Борьба с «серым» прокатом

Поводом для слухов стали заявления советника Президента России по культуре Елены Ямпольской. Во время брифинга для СМИ она подняла тему квотирования зарубежного кинематографа и обратила внимание на проблему показов в обход Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Речь шла о так называемом «теневом» прокате — практике предсеансного обслуживания, при которой голливудские ленты крутят без официального прокатного удостоверения.

Елена Ямпольская отметила, что Министерству культуры технически сложно отслеживать нарушения в каждом кинозале страны, и предложила рассмотреть вопрос о привлечении сторонних организаций для общественного контроля:

— Контролировать соблюдение законов в части проката фильма сегодня может только Министерство культуры России. Возможно, наделить полномочиями общественного контроля стоит еще какие-то организации, а затем передавать эти сведения в министерство культуры и правоохранительные органы.

Советника Президента России по культуре Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента подчеркнула, что отсутствие правового регулирования при нелегальном показе создает риски для зрителей:

— Невозможно четко отследить, что именно [в таком формате] демонстрируется – «Человек-паук» это или что-то гораздо более опасное, потому что, к сожалению, наши «партнеры» в кавычках снимают самые разные фильмы, в том числе и совершенно клеветнические.

Получается, что инициатива направлена не на лишение россиян зарубежного кино, а на разработку мер по наведению порядка в сфере кинопроката и обеспечению безопасности демонстрируемого контента.

Тема регулирования кинорынка обсуждается регулярно. Еще в 2024 году советник президента РФ по культуре Владимир Толстой говорил, что "пиратские" фильмы в российских кинотеатрах — это вынужденная мера на время создания нового отечественного контента и для выживания самих кинотеатров.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее заявила, что проблема квотирования зарубежного кино в российском прокате есть, а процедура ее решения технически сложная. Главная цель квотирования — регулировать контент, поступающий на экраны, и поддерживать национального производителя.

За активное регулирование репертуара выступает режиссер Никита Михалков. Эту позицию разделяет и Президент Гильдии кинодраматургов, зампредседателя Союза кинематографистов России Алексей Лешковский, который поддержал инициативу квотирования зарубежных фильмов, заявив, что она поможет защитить отечественных кинопроизводителей от американского кино.

В то же время представители киносетей призывают соблюдать баланс и не впадать в крайности. Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН отметил, что в российских кинотеатрах нельзя запрещать прокат зарубежных фильмов, так как это сильно ограничивает выбор зрителей, для которых очень важно разнообразие. Он подчеркнул: если иностранная картина не противоречит законам и не продвигает чуждые ценности, то нет никаких оснований лишать россиян возможности посмотреть ее в кинотеатре.

Представители киносетей призывают соблюдать баланс и не впадать в крайности. Фото: Popescu - Valceanu Marius/Shutterstock/Fotodom

Конфликт «Человека-паука» с «Колобком»

Напомним, что 6 августа 2026 года в прокат вышел фильм «Последний богатырь. Колобок». Ради российской премьеры на две недели перенесли выход фильма «Человек-паук: новый день». Он должен был появиться в «параллельном», пиратском прокате, как выходят все большие голливудские фильмы с марта 2022 года. Конечно, он отвлек бы часть аудитории от «Колобка». Дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направили владельцам кинотеатров письмо, в котором настоятельно призвали не выпускать фильм компаний Sony и Marvel до 20 августа. Оно попало в сеть, и вызвало скандал. Зрители буквально обрушивали рейтинг «Колобка» . Хотя сейчас он лидирует в прокате