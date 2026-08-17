Ольга Бузова вышла из себя после одного вопроса: «Уже начинает как-то надоедать»

Телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной после падения в душе. Фото: пресс-служба ТНТ

Телеведущая Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной после падения в душе. В июне 2026 года артистка перенесла операцию, после которой долго передвигалась на костылях и в инвалидной коляске. Позже Бузова рассказывала, что из-за проблем с заживлением раны ей приходится носить специальный вакуумный аппарат, а восстановление дается непросто.

На съемках шоу «Хочу на ТНТ», где Бузова выступает в качестве одного из членов жюри, телеведущая призналась журналистам, что уже устала отвечать на вопросы о своем здоровье.

«Пока еще хожу с этим аппаратом. Вот он так выглядит. Провод. Я, собственно говоря, это все фиксирую, не скрываю от своих подписчиков. Но настроение у меня отличное. И состояние тоже. Спасибо большое, что переживаете», — рассказала артистка.

При этом Бузова дала понять, что бесконечные расспросы о ноге начинают ее раздражать. Сравнение она подобрала весьма неожиданное, вспомнив один из самых известных проектов в своей карьере. «Просто, знаете, такой момент, когда уже начинает как-то надоедать. Потому что вопрос: «Ну а как нога? А что врачи говорят?» Это вот из серии можно сравнить с вопросом: «А правда, что в «Доме-2» все по сценарию? Или у вас все по-настоящему?»» — заявила телеведущая.

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