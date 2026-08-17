Энергетики довели блогера Михаила Литвина до суда: с него требуют 750 тысяч рублей

Блогер Михаил Литвин столкнулся с судебными претензиями к фирме, связанной с производством энергетических напитков. Фото: социальные сети.

Блогер Михаил Литвин столкнулся с судебными претензиями к фирме, связанной с производством энергетических напитков. Как выяснил сайт KP.RU, с ООО «Лит Энерджи» через суд требуют почти 750 тысяч рублей. Фирма зарегистрирована в Москве в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности компании обозначен как производство прочих пищевых продуктов, то есть в том числе энергетических напитков. Доля Михаила Литвина в бизнесе составляет 40%.

При этом компания показывает многомиллиардные обороты. По итогам 2025 года выручка «Лит Энерджи» достигла 13 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 9,1 млрд. Прибыль компании за 2025-й составила 523 млн рублей, тогда как в 2024 году она достигала 856 млн.

Теперь фирме предстоит разбираться с финансовыми претензиями в арбитражном суде. По информации KP.RU, 10 августа 2026 года на «Лит Энерджи» подали в суд. Сумма требований составляет 749 128 рублей 50 копеек. Иск относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям и сейчас рассматривается в первой инстанции.

При этом из предоставленных данных неясно, из-за чего именно возникли требования к компании Михаила Литвина. Известно лишь, что основной вид деятельности истца – управление эксплуатацией нежилого фонда. На данный момент дело находится на рассмотрении.

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