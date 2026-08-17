Вернувшийся из отпуска во Вьетнаме Родион Газманов признался, что любит лениться: «Мой идеальный отпуск — это вкусно поесть и выспаться»

Родион Газманов отдохнул на пляжах Вьетнама Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Родион Газманов вернулся в Москву после отпуска во Вьетнаме. Для певца это была первая поездка в страну, которую он успел оценить как место, где можно совместить спокойный отдых с активными развлечениями. Однако сам артист решил отказаться от большинства туристических возможностей.

После насыщенного года, по словам Газманова, ему хотелось совсем другого формата каникул. Вместо экскурсий и походов певец выбрал сон, хорошую еду и время на солнце.

«Мой отпуск только-только закончился: я был во Вьетнаме, и это, кстати, мой первый раз в этой стране. Кажется, там идеально сочетаются отдых и активность: огромное количество экскурсий, путешествий, походов и достопримечательностей. На все эти прекрасные мероприятия я не ходил, потому что после очень интенсивного года, в котором у меня практически не было ни отдыха, ни выходных, мой идеальный отпуск — это вкусно поесть, выспаться и позагорать», — рассказал Родион в разговоре с KP.RU.

Газманов не скрывает, что именно возможность ничего не делать стала для него главным удовольствием этой поездки. «Я люблю лениться, и именно этим с удовольствием занимался в отпуске. Сейчас я вернулся в Москву, такой возможности уже нет», — признался певец.

Ранее в разговоре с KP.RU артист высказывался на тему электросамокатов. Газманов поддержал позицию Прохора Шаляпина, уточнив, что его раздражает не сам вид транспорта, а те пользователи, которые быстро ездят среди пешеходов и нарушают правила. При этом певец отметил, что после появления новых требований к прокатным самокатам нарушителей стало меньше.

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