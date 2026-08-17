Бедеров рассказал, как защитить смартфон от нового шпионского ПО DragonDoll, фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

В России появилась новая угроза для смартфонов каждого - шпионское ПО DragonDoll, которое ворует данные вводящихся на вашем устройстве. Глава компании «Интернет-розыск», председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета Негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что это такое и, самое главное, как защититься.

Что известно про шпионскую программу DragonDoll для на Android

- Шпионское программное обеспечение является современным трендом вирусного и иного вредоносного ПО. Оно отражает современные реалии, необходимость в том числе и для хакерских группировок собирать пользовательские данные без контроля, как это делают крупнейшие мировые IT-корпорации, - рассказал Игорь Бедеров.

Соответственно, Dragon Dolls сегодня - это шпионская программа, которая разработана практически исключительно для Android. Работает по 26 странам мира, включая Россию, и маскируется достаточно хорошо. Маскируется она под обновление браузера. Собственно, так она и попадает в систему.

Чем опасна программа-шпион

- Функционал её включает кражу переписок. Телеграм, WhatsApp. Она фиксирует тексты, которые мы пишем на экране. Она накладывает фейковые окна на наши приложения, например, на банковские приложения, что позволяет перехватывать пин-коды и пароли. Ну и, наконец, все собранные данные она шифрует и направляет на сервера злоумышленников. Такая, с одной стороны, простая, но изящная поделка, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Игорь Бедеров.

Dragon Dolls - это шпионская программа, которая работает по 26 странам мира, включая Россию, и маскируется достаточно хорошо. Фото: 1st footage/Shutterstock/Fotodom

Как защитить смартфон на Android от шпионских программ

Самым корректным средством защиты будет установка соответствующего программного обеспечения только из официальных магазинов, источников и сайтов, посоветовал эксперт.

- Никакие ссылки, которые вам присылают о том, что вот какой-то новый сертификат появился для России из нелегитимного источника, новый браузер, который открывает заблокированные сайты, VPN-сервис и так далее. Ничто не должно вас отвлекать. Вы устанавливаете только из легитимного источника. В России это Рустор, там есть все те приложения для Андроида, которые вам нужны, - сообщил Бедеров.

Он также напомнил, что помимо Рустор, можно пользоваться и Google Play и другими легальными магазинами приложений. Главное - убедиться, что они официальные.

Как понять, что ваш телефон уже заражён DragonDoll

- Вы будете видеть колоссальное увеличение трафика устройства. Телефон будет, соответственно, греться, будет быстрее расходовать аккумулятор, и если мы запустим какое-нибудь аналитическое ПО, которое посмотрит трафик, мы увидим левый посторонний трафик, который идёт на нелегитимные сервера. Не на сервера понятных нам IT-компаний, а на какие-то совершенно нам неизвестные. Но это уже дальше обычно делает криминалист в специализированном ПО. А так повышенное энергопотребление, быстрый разряд устройства, увеличение трафика и нагрев, - пояснил Бедеров.

Что делать, если утечка произошла

1. Во-первых, необходимо отключить смартфон от сети, чтобы не увеличивать количество утечек, посоветовал эксперт.

2. Во-вторых, самое простое и эффективное - это сбросить все настройки до заводских. В этом случае большинство образцов шпионского программного обеспечения, не все, но большинство, они стираются вместе с всеми текущими установками в системе.

3. После этого вы должны проверить все ваши аккаунты, которые являются для вас значимыми и критичными, и на всех из них поменять пароли на всякий случай.

- Если нет, то двухфакторная аутентификация. Установить её, установить дополнительный облачный пароль, где это возможно. И после этого в целом можно будет немножко выдохнуть, - говорит Игорь Бедеров.

Если утечка данных уже произошла, не паникуйте и следуйте трем шагам. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Нужно ли отказываться от Android из-за появления DragonDoll?

- Мы живём в реалиях, когда шпионское программное обеспечение распространяется просто повсеместно. Это общий тренд. Не нужно отказываться от Android, нужно его своевременно обновлять, нужно выстраивать свою личную информационную безопасность по линии своего устройства и своих личных аккаунтов. Раз компании не могут полноценно обеспечить нашу безопасность, необходимо критическое мышление и определённый выработанный алгоритм действий пользователя, - подчеркнул специалист.