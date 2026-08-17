Даже фамилия на украинский манер: В Калининградской области появилось поддельное письмо об угрозе топливным объектам

На подделку письма указывает целый ряд топорных ошибок, допущенных создателями фальшивки. Фото: Mer_Studio/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение, что «Лукойл» запросил у Росгвардии помощи в дополнительной защите топливных объектов Калининградской области в связи с угрозой атак БПЛА. В качестве доказательства приводится фото письма, якобы от гендиректора предприятия. «Комсомольская правда» обнаружила в нем ряд ошибок.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях появились посты о том, что в Калининградской области прорабатывают дополнительные меры безопасности для критической инфраструктуры. В центре внимания - нефтебазы, топливные терминалы, порты и другие стратегически важные объекты. Якобы на объектах «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти», включая резервуарные парки и насосные станции для сотрудников планируют оборудовать защищённые укрытия и проводить совместные тренировки с Росгвардией и МЧС и даже сделать отряд с круглосуточным дежурством из работников.

Авторы вброса утверждают, будто компания «Лукойл» официально обратилась к руководству Росгвардии с просьбой о выделении дополнительной защиты для топливных объектов в Калининградской области из-за возросшей угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Первое, на что стоит обратить внимание, — это полное отсутствие подобной информации на официальных ресурсах. Ни на сайте ПАО «Лукойл», ни на порталах Росгвардии или правительства Калининградской области никаких сообщений о подобных запросах нет.

На подделку указывает целый ряд топорных ошибок, допущенных создателями фальшивки:

— Грамматическая ошибка в адресате: в «шапке» поддельного письма фамилия руководителя регионального управления Росгвардии ошибочно склоняется как «Коваленку» вместо нормативной формы «Коваленко». В русском языке такие фамилии не склоняются. Подобный ляп наглядно выдает автора — вероятного носителя украинского языка, где по правилам грамматики падежные окончания у аналогичных фамилий меняются именно так.

— Ошибки в реквизитах: в бланке указаны некорректные номера телефона и факса, в которых банально не хватает цифр. Формат вида +7401268022 явно не соответствует стандартному пятизначному или семизначному городскому номеру с кодом региона, что прямо свидетельствует о работе в графическом редакторе поверх чужого бланка.

Сомнения вызывает и сам контекст вброса. Ситуация с безопасностью топливно-энергетического комплекса региона находится под полным контролем. На самом деле в Калининградской области режим беспилотной опасности объявлялся всего один раз — в мае 2026 года, после чего ситуация в регионе оставалась стабильной и никакой экстренной защиты объектов не требовалось. Очевидно, что подобные фейки ставят своей задачей создать панику и волнения среди населения региона, который является к тому же популярным туристическим направлением.

Ранее в соцсетях появлялся дипфейк с губернатором Алексеем Беспрозванных, который якобы запросил у президента защиты от БПЛА. Он был официально опровергнут.